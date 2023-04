Asllani, conoscete suo fratello? Fa il Tiktoker ed è molto più famoso di lui

Asllani sta giocando poco nell’Inter, ma a suo fratello maggiore sta andando decisamente meglio: è diventato un influencer famosissimo.

Ci sarà sicuramente tempo e modo per il giovane centrocampista classe 2002 Kristjan Asllani per convincere l’Inter a puntare maggiormente su di lui. Poche presenze in una stagione da comprimario, mentre per ora va decisamente meglio la vita al fratello Emanuel.

Molti di voi lo conosceranno sicuramente per i video che puntualmente decide di postare nei suoi profili social. Tik Tok è il suo terreno di caccia preferito, sono infatti 1,6 milioni i follower che ogni giorno non vedono l’ora di ridere con i suoi video.

La maggior parte di essi vengono poi riproposti anche su Instagram, tanto è vero che la sua bacheca è quasi priva di foto e ha solo brevi filmati, e su questa piattaforma vanta 407 mila iscritti. Tra i più divertenti c’è quello che ha realizzato circa tre settimane fa in compagnia con il leader della Lega Matteo Salvini, con quest’ultimo che ha fatto anche il gesto dell’aquila albanese.

Insomma, da qualche tempo a questa parte Emanuel Asllani è diventato uno dei personaggi in assoluto più famosi nel mondo della rete, ma cerchiamo di conoscerlo meglio.

Emanuel Asllani: età e dove abita

Il tiktoker albanese più famoso d’Italia è nato a Sukth, una piccola cittadina di circa 15 mila abitanti nella regione di Durazzo, nella costa centro settentrionale dell’Albania, nel 1995. I suoi primi sette anni di vita trascorsero nella sua nazione d’origine, prima del cambio vita da parte della famiglia.

La famiglia decise di emigrare in Italia poco dopo la nascita di Kristjan e dal 2002 vivono a Godega Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Si è diplomato in una scuola professionale come cuoco, nonostante ben quattro bocciature, come ha raccontato ai microfoni di webboh.it.

Emanuel Asllani quanto guadagna? Il patrimonio

Fino al 2022 è certo che Emanuel Asllani abbia continuato il suo lavoro di operaio nella fabbrica San Fior, nel trevigiano, iniziato nel 2014. Non ci sono notizie certe riguardo a un radicale cambio di vita, ma da qualche mese si è specializzato nella sponsorizzazione di grandi marchi come Ferrari, Lamborghini e Mercedes.

Queste aziende pagano molto bene le proprie collaborazioni, mentre grazie a “Il Fatto Quotidiano” possiamo conoscere i guadagni dei tiktoker in media. Secondo il giornale si guadagnano in media 20 Euro ogni milione di follower, dunque con 1,6 milioni siamo attorno ai 32 Euro al giorno, poco meno di 1000 Euro al mese.

Fidanzata Emanuel Asllani chi è?

In questo momento non si sa con certezza come sia la sua vita amorosa, cerca sempre di rimanere quanto più attento possibile alla sua privacy.

Nei suoi video su Tik Tok interpreta spesso il doppio ruolo maschile e femminile indossando una lunga parrucca di colore rosso e con i capelli mossi. Nei video musicali delle sue canzoni non mancano di certo le belle ragazze, ma per ora sembra essere ancora single.