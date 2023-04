Roma-Feyenoord, Slot rassegnato: “Loro troppo per noi e ci sono mancati i tifosi”

L’allenatore del Feyenoord Arne Slot in conferenza dopo l’ennesima delusione per mano della Roma, stavolta in Europa League

Il Feyenoord esce nuovamente con le ossa rotte dopo uno scontro con la Roma. Quasi un anno fa lo 0-1 a Tirana, stavolta un 1-4 maturato ai supplementari che manda i giallorossi in semifinale di Europa League.

L’allenatore degli olandesi Arne Slot si è presentato in conferenza per commentare l’ennesima delusione e la forza della Roma insieme al suo popolo: “Tifosi impressionanti oggi. Mourinho aveva chiesto 67mila tifosi con loro e così è stato. Per questo ho rispetto della mia squadra che in questa atmosfera ha giocato con coraggio provando a costruire. Alla fine non è stato abbastanza perché Dybala ha segnato un gol fantastico e nei supplementari non abbiamo avuto l’energia dei nostri tifosi perché erano a casa e invece loro ne avevano 67mila. Dybala e Abraham sono stati troppo per noi“.

Roma-Feyenoord, Kokcu: “Delusione forte, ma abbiamo perso con una grande squadra”

Poi le parole di Orkun Kokcu: “La delusione è forte perché siamo stati vicinissimi e quindi fa molto male per questo. Ma ho imparato anche dalla sconfitta di Tirana che non bisogna crogiolarsi nella delusione. Per cui dobbiamo voltare pagina e da domani mattina essere concentrati sulla prossima partita. La Roma è una grande squadra con grandi individualità, abbiamo perso contro una grande squadra e quindi dobbiamo essere orgogliosi. Fa male, ma ora testa al campionato. Ora c’è delusione per non aver vinto questa partita e non essere passati. La sensazione è migliore rispetto all’anno scorso”.