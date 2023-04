Nuova penalizzazione Juve: “Immediatamente esecutiva”

Parla l’avvocato Grassani all’indomani del dispositivo del Collegio di Garanzia del Coni che ha annullato il -15 ai bianconeri rimandando il tutto alla Procura federale per un nuovo verdetto

“A giugno”. L’avvocato Mattia Grassani che assiste il Napoli sul caso Osimhen è uscito allo scoperto sul ‘caso’ Juventus all’indomani del verdetto del Collegio di Garanzia del Coni che ha annullato (per ora) la penalizzazione di 15 punti rimandando il tutto alla Procura federale d’Appello che ora sarà chiamata a esprimere una nuova sentenza.

“Per i bianconeri nuova penalizzazione di 8 punti? Potrebbero anche fare ricorso al Coni – ha risposto Grassani a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ – tuttavia l’eventuale sanzione rideterminata dalla Corte Federale in termine di punti sarebbe immediatamente esecutiva. Qualora la Juve non accettasse il nuovo verdetto ed andasse al Coni, allora dovremmo aspettare il verdetto finale a giugno. Se giungesse un -8 e la squadra di Allegri arrivasse tra le prime quattro con un vantaggio sulla quinta in campionato di punti superiori a 8 punti, ecco che la sanzione non sarebbe erogata nella classifica di quest’anno ma in quella della prossima“.

Dalla revoca scudetto Juve alla ‘caso’ plusvalenza Osimhen: parla Grassani

Grassani si è espresso pure sulla possibile revoca dello Scudetto 2019: “Non sono in grado di rispondere perchè non faccio parte del pool di difesa. Stiamo però parlando di una richiesta che, nella storia del calcio, è avvenuta stata una sola volta”.

Chiosa sul ‘caso’ plusvalenza Osimhen che lo vede parte in causa essendo il legale che rappresenta la società di De Laurentiis: “Nei due gradi di giudizio archiviati dalla Procura, il club azzurro fu prosciolto. Per cui, a meno che non emergano fatti nuovi e al di là della valutazione della procura della Repubblica di Napoli, per noi è sceso il sipario del giudizio”.