Non si gioca, comunicato UFFICIALE: “Rinunciamo alla trasferta”

Scossone nello sport italiano, con la clamorosa rinuncia alla trasferta di Crema. Il comunicato ufficiale del club che si scusa coi tifosi

Non solo calcio ma anche basket, con i campionati che stanno entrando ormai nel vivo con la fase calda della stagione. In NBA lo spettacolo dei Playoff è già iniziato, con tutte le migliori squadre della lega che si stanno contendendo il tanto agognato anello.

La palla a spicchi negli USA viaggia a ritmi e livelli completamente diversi dal resto del mondo. L’ItalBasket è un movimento in crescita, anche se non a tutte le latitudini la pallacanestro in Italia porta agli stessi risultati. Nelle leghe inferiore non mancano infatti problematiche di ogni tipo, come quella che ha dovuto fronteggiare di recente la Viola Reggio Calabria, che salta la trasferta di Crema per problemi logistici, come ufficializzato anche da una nota apparsa sul proprio sito: “Comunichiamo di aver rinunciato con rammarico alla trasferta di Crema in programma domenica prossima 23 aprile. Soppraggiunti motivi logistici relativi allo spostamento e conseguenti difficoltà organizzative, hanno determinato la decisione di rinunciare a giocare la gara numero 28 del campionato di basket di serie B girone B”.

In conclusione la nota del club completa: “La società approfitta per scusarsi con i tifosi e ringraziare tutti i gli affezionati tifosi che hanno sostenuto la squadra ad ogni trasferta con passione e dedizione”. Al momento nel campionato di Serie B la compagine di Reggio Calabria occupa la penultima posizione in classifica con appena 12 punti conquistati, a fronte invece dei 22 degli avversari che avrebbero dovuto affrontare domenica.