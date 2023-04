L’offerta scuote la Roma in diretta: “60 milioni per Mourinho”

Il tecnico portoghese ha ancora un altro anno di contratto a disposizione con il club giallorosso

Dopo una prima stagione trionfale trascorsa nella Capitale, José Mourinho anche quest’anno è riuscito ad alzare ulteriormente l’asticella nell’ambiente Roma. Il grande obiettivo dello ‘Special One’, quello di riportare i giallorossi in Champions League, è ancora ampiamente alla portata del club.

Del futuro dell’allenatore portoghese, alla luce dell’ultimo anno di contratto che lo lega alla Roma, si è discusso questo pomeriggio in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play. Rudy Galetti, a tal proposito, non ha escluso un possibile divorzio al termine della stagione qualora Mourinho dovesse nutrire dubbi sulle ambizioni future della società, ricevendo al tempo stesso la corte di un grande club come il Psg: “Galtier ha le settimane contate e Mourinho si sta guardando intorno, siccome vuole avere delle garanzie sulla Roma del futuro. L’impressione che possa andarsene prima della scadenza del contratto c’è. A Parigi ci sono diversi profili attenzionati, come Zidane. Ci sono tante opportunità per Mourinho dall’Arabia, con tanti soldi sul piatto come 60 milioni in due anni. Mourinho vuole capire i progetti della Roma e vuole capire i suoi progetti”.

A Parigi, secondo il giornalista, sembra ormai segnato il futuro di Galtier lontano dalla panchina: “Il Psg sta gradualmente migliorando nella gestione. Sono passati dalle figurine, che hanno ancora, a un progetto societario un pochettino più strutturato. La scelta di Galtier non è stata felice, ci può stare, ma hanno capito che a vincere sono le squadre allenate, organizzate e non quelle tecnicamente dotate a livello di skill dei giocatori”.

Calciomercato Inter, doppio colpo se parte Brozovic

In ottica mercato, invece, chi potrebbe muoversi in entrata è soprattutto l’Inter, legata però alla possibile cessione di Brozovic.

Galetti in tal senso ha indicato due profili per il centrocampo nerazzurro: “L’Inter valuterà il mercato in uscita rispetto alle offerte che arriveranno. Per quello ci sono tanti punti di domanda rispetto alla rosa del prossimo anno, ma ci sono tanti punti di domanda sulle possibile offerte che potrebbero arrivare in linea con le richieste dell’Inter. Nel caso dovesse partire Brozovic, la lista di centrocampisti seguiti dai nerazzurri è lunga. Tra questi segnalo i profili di Kessiè e Frattesi”.