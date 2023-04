Juve fuori dalla Champions: non è ancora finita

Serve un nuovo processo nei confronti della Juventus davanti alla Corte Federale d’Appello. La prossima Champions è ancora a rischio per la società bianconera

Il caso plusvalenze non è ancora chiuso. Il Collegio di Garanzia del CONI, come noto, ha accolto parzialmente il ricorso della Juventus, rinviando alla Corte Federale d’Appello per una nuova rimodulazione.

I bianconeri ritrovano, almeno momentaneamente, i 15 punti tolti tre mesi fa, in attesa di un nuovo processo. Davanti alla Corte d’Appello, infatti, il club bianconero potrebbe ricevere una nuova penalizzazione sull’attuale campionato. Come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, anche la qualificazione alla prossima Champions League è ancora a rischio. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede infatti per l’articolo 4, la mancata lealtà, una pena afflittiva. In altre parole, la Juve dovrebbe perdere qualcosa e questo potrebbe essere proprio la qualificazione alla prossima Champions. In questo caso la classifica di fine stagione sarebbe dunque fatta in modo tale modo da far perdere ai bianconeri i primi quattro posti. La UEFA di Ceferin, contestualmente, osserva interessata la situazione in attesa del nuovo processo.

Plusvalenze Juve, si torna davanti alla Corte d’Appello: cosa succede

Si attendono ora le nuove motivazioni della Corte Federale d’Appello e il nuovo processo alla Juve davanti alla Giustizia Sportiva. In ogni caso, come confermato dallo stesso Calvo nella serata di ieri, l’obiettivo della società è quello di ribadire di aver operato nel modo giusto: “Ci aspettiamo che i punti ridati restino per sempre”.

Le motivazione della Corte d’Appello sono attese entro 10-15 giorni, i tempi per il nuovo processo si aggirano invece intorno ai 30 giorni. Si andrà dunque con ogni probabilità verso fine maggio, a campionato ormai concluso, in attesa di novità anche sul fronte stipendi. Vi terremo aggiornati.