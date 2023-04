Così in Serie A prima delle coppe: scelto il giorno di Milan-Lazio e Roma-Inter

Ecco le partite prima del derby europeo. Anticipi e posticipi della 33esima e 34esima giornata del massimo campionato

La Lega di Serie A ha reso noti gli orari della trentatreesima e della trentaquattresima giornata del massimo campionato.

Dopo aver conosciuto le squadre qualificate alle semifinali delle coppe europee è stato possibile stilare il calendario, con anticipi e posticipi. Sono infatti proprio i due turni, uno infrasettimanale, prima del ritorno delle squadre italiane in Champions, Europa e Conference League.

Tornando al calendario della 33esima giornata sarà il Napoli ad aprire, con la trasferta di Udinese, alle ore 20.45. Tutte le altre big scenderanno in campo mercoledì dalle 18 alle 21: ci saranno così quattro gare nel pomeriggio, tra cui Juve-Lecce, e quattro alla sera (Milan-Cremonese, Lazio-Sassuolo, Verona-Inter e Monza-Roma). Il turno andrà così in archivio con Empoli-Bologna, in programma giovedì sera.

33ª giornata

martedì 2 maggio

Udinese-Napoli ore 20.45

mercoledì 3 maggio

Atalanta-Spezia ore 18

Juventus-Lecce ore 18

Salernitana-Fiorentina ore 18

Sampdoria-Torino ore 18

Verona-Inter ore 21

Lazio-Sassuolo ore 21

Milan-Cremonese ore 21

Monza-Roma ore 21

giovedì 4 maggio

Empoli-Bologna ore 20.45

Serie A, il calendario prima delle Coppe

Come era prevedibile saranno Milan e Inter ad aprire la 34esima giornata di Serie A, sabato sei maggio. Solo quattro giorni dopo, infatti, saranno chiamate a sfidarsi in Champions League.

Sarà un turno davvero avvincente che ci dirà molto sulla corsa ai primi quattro posti, che vale l’Europa che conta. Così ad iniziare sarà la squadra di Pioli, contro la Lazio, alle ore 15.00; tre ore dopo toccherà a Roma-Inter. Sarà Atalanta-Juventus il lunch match della 34esima giornata, che andrà in archivio lunedì con due partite ma attenzione soprattutto alla sfida del Maradona, di domenica alle ore 18.00, tra Napoli e Fiorentina. Secondo molti è la gara cerchiata in rosso, quella in cui potrebbe arrivare la conquista matematica del tricolore da parte degli azzurri.

34ª giornata

sabato 6 maggio

Milan-Lazio ore 15

Roma-Inter ore 18

Cremonese-Spezia ore 20.45

domenica 7 maggio

Atalanta-Juventus ore 12.30

Torino-Monza ore 15

Udinese-Sampdori ore 15

Napoli-Fiorentina ore 18

Lecce-Veronaore 20.45

lunedì 8 maggio

Empoli-Salernitana ore 18.30

Sassuolo-Bologna ore 20.45