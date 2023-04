Chelsea, salta un altro allenatore: dichiarazioni bollenti dopo l’incontro

Brusca frenata nella trattativa tra il tecnico tedesco e il club londinese per motivazioni e vedute diverse, lui non attende oltre per commentare l’esito

L’esonero a sorpresa di Graham Potter dalla panchina del Chelsea aveva destabilizzato l’ambiente londinese già in serie difficoltà nel campionato di Premier League per via dei costanti risultati negativi maturati nel corso di questa stagione. La dirigenza aveva dunque affidato la gestione della squadra all’ex leggenda Franck Lampard soltanto in via temporanea, finché la ricerca dell’erede non avrebbe avuto esito positivo.

Negli ultimi giorni aveva lanciato forti occhiate d’interesse l’ex tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, anch’egli tagliato fuori dal progetto tecnico dei bavaresi di recente in favore di Thomas Tuchel. Il tedesco sembrava essere realmente una delle principali opzioni per Todd Boelhy, ma la trattativa faccia a faccia tra le parti non ha sortito l’esito sperato. I ‘Blues’ non sono stati infatti rapiti dal curriculum del giovane allenatore, all’interno del quale mancherebbe la giusta dose di esperienza specie nel calcio inglese. Un tassello importante che ha dunque fatto congelare la trattativa, finché lo stesso Naglesmann non ha voluto farsi da parte a causa dell’atteggiamento troppo indeciso della controparte inglese.

Nagelsmann non ci sta, interrotti i contatti con il Chelsea

Nulla da fare per il Chelsea, che dovrà dunque selezionare un’alternativa nel più breve tempo possibile. Si insiste sulla pista Mauricio Pochettino. Intanto Nagelsmann ha voluto commentare a caldo la propria esclusione dalla trattativa nel corso di un brevissimo intervento ai microfoni di ‘Sky Sport Deutschland’.

“Per annullare qualcosa, devi impegnarti in qualcosa“, ha dichiarato l’allenatore. Una sorta di monito, un segnale che attesta la scelta coraggiosa di frenare ogni tipo di contatto ulteriore con la dirigenza di un club estremamente prestigioso come il Chelsea. Prende quota anche l’idea di annettere al progetto tecnico l’ex difensore del Manchester City, Vincent Kompany. Nuovi dettagli verranno svelati nelle prossime ore, nel momento in cui i ‘Blues’ restringeranno ulteriormente il campo dei papabili candidati.