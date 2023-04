Bufera Vlahovic in casa Juve: “Deve darsi una svegliata”

Nonostante il raggiungimento delle semifinali di Europa League, il caso Dusan Vlahovic resta un tema molto acceso in casa Juve

Condotta in semifinale dall’ennesimo guizzo stagionale di Adrien Rabiot, la Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato con 15 punti in più in classifica. Il momentaneo annullamento della penalizzazione ha proiettato i bianconeri al terzo posto in classifica, con tre punti di vantaggio sulla Roma e due di svantaggio sulla Lazio, seconda in graduatoria.

Un balzo in avanti decisamente importante, che Massimiliano Allegri vuole sfruttare per tornare a vincere in Serie A dopo le due sconfitte consecutive contro biancocelesti e Sassuolo. Ancora impegnata in tre competizioni, la squadra bianconera spera di ritrovare la miglior versione di Dusan Vlahovic. Anche nella sfida contro lo Sporting, l’attaccante serbo si è reso protagonista di una prestazione a dir poco opaca.

Juventus, Vlahovic nel mirino: “Sopravvalutato, meglio Milik”

Durante tutta la stagione ci si è spesso divisi sulle responsabilità del rendimento fallimentare dell’ex viola, indicando nel gioco di Allegri una componente importante.

Nel corso del suo consueto intervento su ‘Radio Radio’, l’ex portiere Fernando Orsi ha tuttavia scagionato il tecnico toscano: “Forse lo abbiamo sopravvalutato alla Fiorentina, forse gioca in un modo completamente diverso, forse la maglia pesa. Ma è un giocatore terribilmente normale adesso. Alla Juventus Milik appare decisamente più forte e per come Vlahovic era stato dipinto non è normale. Deve darsi una svegliata. Allenatore o non allenatore, deve tirarsi fuori da solo“.

Nonostante un’annata non certo da incorniciare, Vlahovic resta uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato. Nelle scorse settimane, vi abbiamo raccontato dell’interessamento del Bayern nei suoi confronti, ma il suo profilo continua a stuzzicare anche diverse squadre di Premier League (Arsenal, Chelsea, Manchester United e Newcastle). In presenza di offerte interessanti, la Juve non esclude una cessione del calciatore. Per non fare minusvalenza, basterebbero poco più di 62 milioni di euro, ma la valutazione iniziale dei bianconeri è di almeno 15-20 milioni in più.