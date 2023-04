Attaccante KO: allarme improvviso in vista dell’Inter

A pochi giorni dalla sfida contro l’Inter, l’infortunio dell’attaccante può rappresentare una tegola di cui tener conto. I dettagli

Il percorso che porterà l’Inter di Simone Inzaghi a giocarsi l’accesso alla finale di Champions League sarà preparato da una serie di step intermedi che gli uomini di Simone Inzaghi non possono permettersi il lusso di sottovalutare.

La sfida delle 12.30 contro l’Empoli rappresenterà, ad esempio, uno snodo importante per la corsa Champions dei nerazzurri, che poi se la vedrà contro la Juventus in Coppa Italia e la Lazio in campionato. Il 3 maggio, invece, è in programma al “Bentegodi” il match contro un Hellas Verona che chiuso la prima frazione di gioco contro il Bologna in vantaggio 1-0, per effetto del gol messo a segno su rigore da Verdi. I padroni di casa hanno provato a spingere sul pedale dell’acceleratore per provare a trovare il bandolo della matassa. Cuore e grinta per gli uomini di Zaffaroni, con il tecnico degli scaligeri che è stato però costretto ad operare già due cambi.

Abildgaard e Lasagna, infatti, hanno lasciato il posto rispettivamente a Duda e Lazovic. Da valutare le condizioni dell’ex attaccante dell’Udinese, che dopo uno scatto ha sentito tirare. Lasagna ha immediatamente richiamato l’attenzione dello staff sanitario gialloblu, accasciandosi a terra e ritornando mestamente in panchina al minuto 40. Verosimilmente nel corso dei prossimi giorni Lasagna dovrebbe sottoporsi agli esami strumentali di rito per capire l’entità del problema fisico riscontrato.