Terremoto Bayern, rivoluzione in vista con ritorno a sorpresa

Terremoto in casa Bayern Monaco dopo l’eliminazione in Champions: rivoluzione in vista con un possibile clamoroso ritorno

Un’uscita dalla Champions League arrivata prematuramente, anche se contro un avversario molto forte. I nervi però in casa Bayern Monaco sono molto tesi. Nelle ultime settimane in casa bavarese c’è stato l’esonero di Julian Nagelsmann e la chiamata di Thomas Tuchel.

In particolare però c’è stata la vicenda tra Mane e Sane, con il nazionale senegalese che avrebbe assestato un pugno in faccia al compagno di squadra. Episodio che ne ha causato la sospensione e una multa record. Segno di come i nervi siano particolarmente tesi. Un clima che non ha certamente aiutato nel difficile impegno contro il Manchester City in Champions League e che rischia anche di complicare il percorso in campionato. Il Bayern infatti ha solo due punti di vantaggio sul Borussia Dortmund. Un vantaggio minimo con otto gare da giocare.

E nel frattempo potrebbero nel frattempo cadere altre teste dopo Nagelsmann. Perché se ‘Brazzo’ Salihamidzic e Oliver Kahn parevano degli intoccabili, ora sembrano essere a forte rischio. In particolare l’Ad Kahn. Come vi abbiamo raccontato i due sono tra i principali responsabili e un loro addio appare davvero possibile. ‘Sky Deutschland’ però aggiunge come sarebbe possibile anche un ritorno di Uli Hoeness. L’ex presidente, quasi sicuramente, tornerà in quella che per anni è stata la sua casa. Difficile che possa tornare in questa fase della stagione, così come difficile che Kahn possa lasciare il club prima della fine dell’annata 2022-23.