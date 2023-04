Svolta Dybala: la Roma cala il poker e vola in semifinale

La squadra di Mourinho giocherà la semifinale di Europa League dopo aver eliminato il Feyenoord

Sono cinque le italiane che si giocheranno le semifinali delle coppe europee. La Roma di Jose Mourinho è l’ultima a strappare il pass, avendo la meglio del Feyenoord solo ai tempi supplementari.

All’Olimpico, primo tempo non proprio emozionante, in cui la squadra del portoghese perde il vice Foti in panchina, dopo una vera e propria follia, e Wijnaldum per infortunio. Nella ripresa è tutta un’altra storia, con la Roma che parte forte, colpendo subito un palo con Pellegrini. Al 61′ arriva così il gol del vantaggio di Spinazzola, con un sinistro, deviato che si infila dentro la porta olandese. I giallorossi, dopo l’uno a zero dell’andata, ristabiliscono così la parità ma all’ottantesimo arriva il pareggio di Igor Paixao. La rete che porta le due squadre ai supplementari lo firma al 90′ il solito Paulo Dybala, con una splendida giocata.

Roma-Feyenoord 4-1: successo ai supplementari

Il 3 a 1 è, invece, di El Shaarawy che conclude un grande azione corale della Roma. Il Faraone deve solo mettere dentro, da due passi, il pallone servitogli da Abraham. Il poker è servito, infine da Pellegrini.

In semifinale, la Roma giocherà con il Bayer Leverkusen. L’altra italiana, la Juventus, invece, se la vedrà con il Siviglia.

Roma-Feyenoord 4-1: 61′ Spinazzola (R), 80′ Igor Paixao (F), 90′ Dybala (R), 100′ El Shaarawy (R), 109′ Pellegrini (R)