Sarri bis e doppio arrivo: così la Juve lo strappa al Napoli

La Juventus bussa alla porta del Napoli: l’offerta che può cambiare tutto nel prossimo mercato estivo

Il Napoli fuori dalla Champions League sotto i colpi del Milan di Leao e Magnain, ma con uno scudetto a portata di mano visto il rassicurante vantaggio in classifica sulle inseguitrici.

E’ solo questione di tempo per la matematica e il trionfo in campionato, dominato finora dall’undici di Spalletti. Uno degli artefici della grande stagione degli Azzurri è sicuramente anche il Ds Cristiano Giuntoli, finito sul taccuino di diverse big europee e in Italia seguito da vicino soprattutto dalla Juventus. Il club bianconero è a caccia di una figura di spessore nell’area tecnica e ha messo nei radar diversi nomi di spicco: dal milanista Massara a Berta, passando proprio per Giuntoli. L’uomo mercato del Napoli è sotto contratto fino al giugno 2024 e non sarà quindi facile liberarlo eventualmente dal Napoli. Come riporta infatti ‘La Gazzetta dello Sport’, il patron partenopeo De Laurentiis non avrebbe nessuna intenzione di dare il via libera per la partenza di Giuntoli. Il direttore sportivo rispetterà quindi l’accordo in essere con il Napoli, a meno che la Juventus non metta sul piatto un’offerta per liberarlo dal vincolo contrattuale che lo lega alla società azzurra.

Juventus, Giuntoli il prescelto: due obiettivi dal Napoli

Una prassi questa non nuova per De Laurentiis, che nel 2018 liberò Sarri per il trasferimento sulla panchina del Chelsea a fronte di una clausola versata dagli inglesi al Napoli.

La Juve in sostanza dovrà ‘pagare’ come un normale giocatore per fregiarsi di Giuntoli la prossima estate, o aspettare il 2024 e la fine del rapporto con i partenopei per ingaggiare praticamente da svincolato il dirigete toscano. In caso di approdo a Torino, inoltre, il Ds potrebbe suggerire un paio di nomi alla ‘Vecchia Signora’ per rinforzare l’attuale rosa di Massimiliano Allegri. Se il tecnico livornese ritornasse al tridente offensivo nel modulo di riferimento, Politano e Lozano potrebbe essere due pedine funzionali allo scacchiere bianconero. Entrambi non hanno il posto assicurato con Spalletti e De Laurentiis è pronto a valutare eventuali offerte in estate. I due insomma non sono incedibili e potrebbero finire nel mirino della Juve, specialmente se Giuntoli sbarcasse alla Continassa nelle vesti di nuovo direttore sportivo.