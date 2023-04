Rabiot decisivo contro lo Sporting, la Juve vola in semifinale di Europa League

Dopo l’uno a zero dell’andata, la Juventus strappa il pareggio a Lisbona, volando così in semifinale di Europa League.

Ai bianconeri di Massimiliano Allegri basta il pareggio per volare in semifinale di Europa League

In attesa di conoscere come finirà Roma-Feyenoord, che stanno disputando i supplementari, nelle altre partite sono arrivati gol e spettacolo, con il Siviglia che si conferma squadra di Europa League ed elimina il Manchester United, con un netto 3 a 0. Proprio gli andalusi saranno i prossimi avversari, in semifinale, della Juventus. Ad aspettare il match dell’Olimpico è invece il Bayer Leverkusen che ha avuto la meglio, in trasferta, del Royale Union SG, con un netto 4 a 1