PAGELLE E TABELLINO ROMA-FEYENOORD: Matic dio della caccia. Dybala ‘maggico’

ROMA

Rui Patricio 6,5: il Feyenoord tira tante volte, non sempre in maniera pericolosa ma lui è sempre presente. Anche quando Szymanski gli spara addosso da due passi.

Mancini 6: a inizio partita urla subito addosso di alzarsi a un avversario di alzarsi, in maniera un po’ gratuita. A parte questo, non è particolarmente preciso con il pallone e in più di qualche chiusura. Poi va meglio.

Smalling 7,5: fondamentale di testa perché respinge qualsiasi cross alto arrivi dalle sue parti. Tiene a galla tutta la difesa che oggi non è proprio perfetta. Solita partita poi da leader e leone. Deve arrendersi pure lui e può diventare un problema davvero grosso. Dal 78′ Celik 6: fa il suo senza grosse sbavature. Che con questi ultimi chiari di luna è già tanto.

Llorente 6: un po’ meno affidabile rispetto al campionato. Il ritmo è alto, lui qualcosa soffre. Fatica a leggere su Jahanbakhsh. Dal 72′ Ibanez 6,5: prende un palo clamoroso a inizio primo supplementare. Saltano un po’ gli schemi quando entra, in una posizione non proprio sua tra l’altro.

Zalewski 5,5: in fase di copertura lascia un po’ a desiderare, gli scappa spessissimo il suo avversario, si fa prendere d’infilata troppo di frequente. E anche in avanti si vede molto poco. Dal 72′ Dybala 7,5: gli bastano 20 minuti per cambiare la storia di questa partita. Due conclusioni, anzi tre, pericolosissime, e un gol semplicemente magico.

Cristante 7: parte molto bene, ha una occasione importantissima. Girata da bomber puro, a lato di centimetri. Poi con l’uscita di Wijnaldum cambia leggermente posizione e cala. Fa poco filtro, ma tiene bene nel finale.

Matic 8: come la maglia. Non si vede ma si sente, almeno all’inizio. Bravo a mettersi su tante linee di passaggio pericolose, ma anche lui soffre un po’ ritmo e intensità del match in un frangente della partita. Però sui contrasti è il top del top e chiude incredibilmente in crescendo. Altro livello. In realtà segna pure il 2-1, ma glielo annullano. E poi domina l’universo.

Spinazzola 7: quando attacca è pericoloso, all’inizio fa buone cose su Geertruida ma poi si spegne quasi subito e l’avversario gli prende qualche misura in più. Poi gli capita il pallone giusto e con un po’ di fortuna segna un gol racambolesco ma di importanza clamorosa.

Pellegrini 7: anche lui sulle ali dell’entusiasmo nei primi minuti, corre tantissimo, pressa e cuce, si inserisce. Poi però è poco efficace in pressing, non proprio organizzatissimo da parte della Roma. Ma col passare dei minuti tira fuori grinta e lucidità, serve al momento giusto Abraham che può mandare El Shaarawy in porta sul 3-1. E poi chiude la pratica con una botta di rabbia sotto la traversa.

Wijnaldum 6: la sua partita dura poco. Troppo poco per un giudizio completo Dal 21′ El Shaarawy 7: tantissime imprecisioni, tanti palloni sbagliati anche in ripartenza, poco lucido. Però poi anche chi se ne frega: è lui che manda la Roma in semifinale.

Belotti 6,5: gioca una buona gara, recupera tanti palloni, vince contrasti, si trasforma più in uomo assist. Per poco non riconfeziona lo stesso gol con l’Udinese di domenica insieme a Pellegrini. Quando la Roma cala, lui resta a un buon livello. Dal 72′ Abraham 6,5: entra con grande carica, voglia, non gli sono mai mancate. Sfortunato su qualche rimpallo, ma in area diventa importante. Attacca qualsiasi cosa. E serve l’assist al bacio per El Shaarawy per il 3-1. Poi mette lo zampino pure sul quarto gol. Alla fine è decisivo, anche se sbaglia un paio di occasioni.

Allenatore: Mourinho 7,5: la sua Roma ha poco gioco, ma tanto anzi tantissimo cuore. Poco da dire sulla prestazione, dove il Feyenoord semplicemente fa meglio a livello tecnico. Ma i giallorossi non mollano mai, ci credono fino alla fine e si tengono in vita. Sbagliano tanto, troppo, ma non escono mai dalla partita ed è una qualità rara. La Roma si piega, ma non si spezza mai. E alla fine risorge e va in semifinale. È il suo habitat l’Europa, il suo posto. Ora il Leverkusen. E lo United è uscito…