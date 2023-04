Juventus, chi sono gli avvocati nel processo plusvalenze? Per riavere i 15 punti si affidano a loro

Maurizio Bellacosa, Angelo Clarizia, Nino Paolantonio e Davide Sangiorgio: ecco chi sono i 4 avvocati della Juventus nel ricorso contro la penalizzazione.

Nella giornata di mercoledì 19 aprile la Juventus si è presentata al Coni per il primo giorno utile relativo alla sentenza per i 15 punti di penalizzazioni che hanno colpito i bianconeri nello scorso gennaio.

Oltre al Presidente Gianluca Ferrero erano presenti ovviamente anche i quattro legali che dovevano rappresentare la Juventus. Tutti dei mastini del foro e dunque andiamo a scoprire più nello specifico chi sono coloro che hanno dovuto rappresentare Madama.

Maurizio Bellacosa avvocato Juventus: curriculum, studio legale, Luiss

Il primo che è stato scelto per rappresentare la Juventus è stato l’avvocato Maurizio Bellacosa. Si tratta di un esperto in diritto penale dell’economia e nella sua lunga carriera, iniziata nel 1989, si è specializzato riguardo all’assistenza giudiziale e stragiudiziale in particolar modo di associazioni e di enti.

Attualmente è il Professore di Diritto Penale nella “European Criminal Law” e “Criminal compilance and new technologies” all’Università “LUISS Guido Carli” con sede a Roma. Il suo nome è diventato noto anche per la realizzazione di due monografie e svariati articoli riguardo al diritto penale.

Angelo Clarizia avvocato Juventus: curriculum, cassazionista

Avvocato di grande esperienza, Angelo Clarizia si è laureato nel 1969 alla Facoltà di Roma e dal 1973 è iscritto all’albo, mentre è un cassazionista dal 1984. Da sempre apprezzato per aver preso parte a numerose ricerche a nome del Ministero dell’Università.

La sua carriera si è prevalentemente svolta nell’ambito delle consulenze riguardanti i contratti pubblici, i servizi idrici, i rifiuti, l’ambiente e i provvedimenti di Autorità indipendenti. Solo il 9 febbraio 2023 è stato aggiunto dalla Juventus alla sua lista di legali.

Nino Paolantonio avvocato Juventus: curriculum, Tor Vergata

Nato a Chieti nel 1965, anche per Nino Polantonio la laurea è avvenuta a Roma, ma nel suo caso nella Libera Università Internazionale degli Studi Sociali. Venne molto apprezzata la sua tesi di laurea il 15 marzo 1989, con il suo titolo che era “L’aggiudicazione nella teoria dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione” e alla fine ottenne la lode.

Anche lui è l’autore di due monografie, oltre che di un centinaio di varie pubblicazioni legate alle sentenze nelle quali ha preso parte. Siamo di fronte anche a un relatore di diversi convegni, prettamente nell’ambito del diritto amministrativo, soprattutto a Tor Vergata

Davide Sangiorgio avvocato Juventus chi è?

Chiudiamo con Davide Sangiorgio, il giovincello del poker d’assi di avvocati che la Juventus ha schierato al Coni. Nato nel 1968 in quel di Milano è diventato cassazionista già nel 1994, anno in cui collaborò anche nell’Università del capoluogo lombardo per il corso di Diritto Penale.

Ha svolto il ruolo di docente anche all’Università degli Studi di Brescia e a Milano nella Scuola della difesa penale, dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale. La sua specializzazione è sul diritto penale legato alle imprese e all’economia ed è in questo settore che si destreggia come avvocato.