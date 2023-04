Inter, adesso è ufficiale: operazione e stagione finita

Arriva il comunicato ufficiale dell’Inter all’indomani del passaggio del turno in Champions League contro il Benfica. Addio anticipato e stagione finita

Non c’è pace per Milan Skriniar, che molto probabilmente dovrà anticipatamente dare l’addio all’Inter senza più scendere in campo.

Il difensore slovacco è fermo dallo scorso 14 marzo, quando dalla panchina subentrò nel finale di partita del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. L’ex Sampdoria è alle prese con una lombalgia acuta dallo scorso febbraio e mercoledì si è andato sotto i ferri per cercare di risolvere il problema: “Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la ‘Clinique du Sport’ di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane“, ha reso noto l’Inter questa mattina tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito web. Stagione praticamente compromessa ormai per Skriniar, che a giugno lascerà i nerazzurri a parametro zero dopo il mancato rinnovo per approdare da svincolato al Paris Saint-Germain.

Inter, operazione per Skriniar: addio anticipato e PSG a rischio

Ci sono anche le parole del diretto interessato, che ha tramite l’account Instagram ha voluto fare chiarezza sulle sue condizioni: “Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l’infortunio subito nella partita di andata contro il Porto. Ieri, d’accordo con l’Inter, mi sono sottoposto ad un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguirò una breve riabilitazione per poter riprendere l’attività agonistica“.

Difficile e al momento da scartare un ritorno in campo di Skriniar prima della fine della stagione e anche in Francia pongono degli interrogativi sullo stato fisico dello slovacco, mettendo in dubbio il suo trasferimento la prossima estate al PSG. I medici del club parigino vorrebbero infatti vederci chiaro e sottoporlo a ulteriori visite specialistiche, con lo sbarco sotto la Tour Eiffel che sarebbe a rischio stando sempre alla stampa d’Oltralpe. Skriniar ha già trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain per un ricco contratto pluriennale da oltre 10 milioni di euro a stagione.