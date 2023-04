DIRETTA Conference League, Fiorentina-Lech Poznan: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e il Lech Poznan di van den Brom in tempo reale

La Fiorentina riceve il Lech Poznan in una gara valida come ritorno dei quarti di finale di Conference League. Una sfida che mette in palio l’accesso alla semifinale della terza coppa europea per club che sarà diretta dall’arbitro sloveno Obrenovic.

Da una parte i viola di Vincenzo Italiano, reduci dal pareggio in Serie A contro l’Atalanta nel monday night, hanno già ipotecato il passaggio del turno grazie al 4-1 in Polonia che ha portato le firme di Cabral, Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikone. I gigliati possono permettersi il lusso di perdere con due gol di scarto. Ai biancoblu di van den Brom, invece, serve un miracoloso sportivo: un successo con almeno quattro gol di scarto per ribaltare la situazione. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e su Dazn. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Nizza e Basilea. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Lech Poznan in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Lech Poznan

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic; Sottil. All. Italiano

LECH POZNAN (3-4-1-2): Bednarek; Milic, Karlstrom, Dagerstal; Skoras, Czerwinski, Murawski, Rebocho; Afonso Sousa; Velde, Sobiech. All. Van den Brom