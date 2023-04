Derby di Champions, a rischio la vendita libera: quando acquistare i biglietti

Non sono ancora note le date in cui si potranno acquistare i biglietti per la doppia semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Ma le richieste sono già altissime e gli abbonati avranno come sempre la precedenza

Mentre Inter e Milan pensano di costruire un nuovo stadio con una capienza ridotta, ai tifosi delle due squadre non basterà quella attuale durante la doppia super sfida di Champions League tra i nerazzurri e i rossoneri.

10 e 16 maggio, le due date già cechiate in rosso sul calendario. Come 20 anni fa, Inter e Milan si scontreranno in semifinale di Champions e gli spalti saranno pienissimi. Dove ci sarà uno spettacolo puro e indiscutibile. Considerando che nel 2003 le richieste furono circa 200mila, non ci si aspetta niente di meno neanche questa volta.

Quello che non si sa ancora, però, è quando apriranno le vendite libere. Ovviamente il discorso riguarda al momento il Milan, che giocherà l’andata in casa. Ma per evitare di controllare ogni minuto il sito il club rossonero ha dato ai suoi tifosi la possibilità di essere avvertiti tramite email. È semplicissimo: basta andare sul sito help.acmilan.com e scegliere “invia una notifica”.

Inter-Milan, a rischio la vendita libera

Per quanto riguarda l’Inter, invece, come ogni volta la vendita sarà a step. Ad avere la precedenza saranno i tifosi abbonati al campionato di Serie A, che saranno i primi a poter accedere alla vendita.

Dopodiché toccherà agli abbonati che vogliono cambiare posto, poi ai soci Inter Club e infine a chi possiede la tessera Siamo Noi. A questo punto, è impensabile che possano rimanere dei posti disponibili per la vendita libera ma mai dire mai. Intanto anche i tifosi nerazzurri possono scegliere di farsi inviare una notifica, per evitare di perdersi il momento in cui apriranno le vendite dei biglietti e rimanere senza.

Inoltre la Uefa ha previsto che il 5% della capienza totale di San Siro sia riservata ai tifosi ospiti. Attendendo che aprano le vendite, i tifosi sicuramente vivranno con ansia e concitazione l’attesa. Milano è la città più europea del calcio. Milano avrà una squadra in finale di Champions. Se sarà l’Inter o il Milan si deciderà sul campo, a partire dal 10 maggio.