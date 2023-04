Dalla Juventus alla Milan, l’affare fa felice solo Mourinho

Si accende già il calciomercato e l’affare che intreccia Juventus, Milan e Roma può far sorridere i giallorossi

Si sfideranno nel prossimo mese e mezzo per conquistare un posto nella prossima Champions League, ma Juventus, Milan e Roma potrebbero prolungare la loro battaglia anche in estate, sul calciomercato.

Un’estate che si preannuncia bollente soprattutto perché a comandare i giochi saranno i bomber. Il prossimo mercato, infatti, sarà quello dei grandi attaccanti, complice la ricerca spasmodica da parte dei principali club europei di bomber in grado di fare la differenza. Dal Chelsea al Manchester United, passando per il Real Madrid e il Bayern Monaco, forse soltanto il Manchester City non ha di questi problemi con Haaland lì davanti a timbrare il cartellino ad ogni uscita ufficiale.

Tanti cacciatori e prede anche in Serie A: da Vlahovic a Osimhen, passando per Abraham, diversi gli attaccanti del massimo campionato italiano che fanno gola. Gli eventuali addii dovranno essere poi compensate da altrettante partenze e c’è un nome che torna di moda. E’ già stato in Serie A ed ora potrebbe tornarci.

Calciomercato Roma, Morata per l’attacco: sfida a Juve e Milan

E’ Alvaro Morata il nome che potrebbe stuzzicare la fantasia della Roma, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta particolarmente interessante per Abraham.

Ne parla ‘fichajes.net’ che racconta di come l’ex calciatore della Juventus sia un possibile obiettivo dei capitolini in vista dell’estate. Morata rappresenterebbe un’opportunità per la formazione giallorossa considerato che all’Atletico Madrid non ha il posto assicurato e che i colchoneros sono disposti a cederlo. Con il contratto in scadenza nel 2024, il 30enne di Madrid non disdegnerebbe il ritorno in Italia dove ci sono anche altre squadre interessate a lui.

Per Morata, infatti, si è parlato di un ritorno alla Juventus, ma anche di un interessamento del Milan che in estate dovrà intervenire nel reparto avanzato. Il rinnovo di Giroud, infatti, non basta e tra la deludente annata di Origi e il possibile ritiro di Ibrahimovic, serve un altro attaccante che possa alternarsi con il francese. Morata è un profilo che potrebbe piacere, al Milan come alla Roma.