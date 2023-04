Baumgartl ‘vede’ la Serie A: tre club per il difensore tedesco | ESCLUSIVO

Il difensore in prestito all’Union Berlino è un’occasione di mercato che valutano anche club del nostro massimo campionato. Ecco tutti i dettagli

Il mercato è fatto spesso di ‘occasioni’. Lo è a tutti gli effetti Timo Baumgartl, difensore di proprietà del PSV ma da ormai due stagioni in prestito all’Union Berlino. Parliamo di una delle ‘sorprese’ della Bundesliga di quest’anno. La squadra di Urs Fischer è terza in classifica con 52 punti, in piena lotta Champions. Possiamo dire anche del Meisterschale. D’altronde un Bayern con così tanti problemi, non sbagliamo definendolo una polveriera lascia qualche speranza a chi gli sta dietro. L’Union di sette lunghezze.

Tornando a Baumgartl, quest’anno il difensore classe ’97 ha giocato pochissimo – appena 7 presenze per 520′ complessivi – soprattutto per via di un ritardo di condizione fisica conseguenza del tumore al testicolo che lo ha costretto a star fermo per tre mesi. Il suo futuro, come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, potrebbe essere in Italia.

Stando a quanto raccolto, il 26enne di Boeblingen è nei radar di tre società di Serie A: Sassuolo, Udinese e Monza. Parlavamo di occasione, perché il centrale cresciuto nello Stoccarda ha solo un altro anno di contratto col PSV e non rientra nei piani futuri del club olandese. Come appreso da CM.IT, per acquistare il suo cartellino basterebbe non più di 1,5 milioni di euro. Una cifra bassissima considerata l’esperienza (118 presenze in Bundesliga) e il valore di un ragazzo che va oltre il terreno di gioco.