Allegri fa festa e blinda un bianconero: “È straordinario”

La Juventus di Massimiliano Allegri vola in semifinale di Europa League. Le dichiarazioni a caldo dell’allenatore bianconero

Missione compiuta. La Juve pareggia in Portogallo, elimina lo Sporting in virtù dell’1-0 dell’andata e stacca il pass per le semifinali di Europa League.

Fa festa anche Allegri nel giorno della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI. A ‘Sky Sport’, il tecnico bianconero ha commentato così la partita: “È stata una bella giornata, soprattutto il passaggio del turno. Abbiamo fatto una bella partita, soprattutto nel secondo tempo ma dovevamo fare meglio nella finalizzazione. Abbiamo portato a casa questo buon risultato in una giornata in cui ci sono stati restituiti 15 punti. Ora dobbiamo mettere da parte per due settimane l’Europa League e riprendere in campionato. Dobbiamo riconfermare la classifica nei primi quattro posti”.

Un commento anche sulla prestazione sottotono di Federico Chiesa: “No, son stati bravi tutti. Chi ha fatto un po’ meglio… I tre di metà campo han fatto una bella partita. Manchester United eliminato? Mi aspettavo il Siviglia sinceramente. È una squadra rognosa, gioca bene, palleggia, e ha vinto tante volte l’Europa League”.

Allegri, altro messaggio a Rabiot: “È importante e straordinario”

L’allenatore ha poi parlato di Rabiot, dal campo al nuovo messaggio in vista del calciomercato e del contratto ancora da rinnovare.

“Ha le qualità ma deve ancora migliorare, perché a volte arriva vicino all’area ma non tira. È diventato un giocatore importante e straordinario”, ha dichiarato Allegri. Infine, una battuta proprio sul centrocampo: “A me piace molto giocare coi tre centrocampisti, anche per le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Abbiamo fatto bene ma ogni tanto cercavamo questa giocata in area ma quando sei lì devi anche avere pazienza. Poi dietro Alex Sandro più fermo e Cuadrado libero di andare. La squadra ha giocato bene a livello tattico”.