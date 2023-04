Sporting-Juventus, Allegri non si sbottona: “Farò delle valutazioni sull’attacco”

Le parole di Max Allegri alla vigilia della gara contro lo Sporting CP: ancora dubbi di formazione per il tecnico della Juventus

Una partita da non fallire, per un appuntamento che può valere una stagione. La Juventus si prepara alla sfida di ritorno contro lo Sporting CP avvolta nel tam tam mediatico legato ai discorsi extra-campo.

Vicende dalle quali la “Vecchia Signora” è chiamata ad isolarsi per riuscire a difendere il risicato vantaggio dell’andata. Nella conferenza stampa di presentazione sono stati tanti gli argomenti affrontati da Max Allegri, che ha provveduto a tenere alta la guardia.

SZCZESNY – “Szczesny rientra tra i titolari: Alex Sandro partirà dal primo minuto. Per quanto riguarda l’attacco, invece, dovrò fare delle valutazioni.”

TIPO DI GARA CHE SI PROSPETTA – “Dobbiamo affrontare il match come se fosse una gara secca: non dobbiamo pensare all’andata, lo Sporting ha eliminato l’Arsenal. Si tratta di una partita difficile ma a questo punto, chiaramente, è normale affrontare squadre di questo livello e contro le portoghesi è sempre dura giocare. Non dovremo giocare per difendere il vantaggio: proveremo a fare gol anche se ci saranno momenti in cui dovremo difenderci, facendo meglio dell’andata.”

PENALIZZAZIONE – “Sapevamo che la sentenza sarebbe potuta arrivare il 19 e ora vediamo se uscirà stasera o domattina. Nel momento in cui lo sapremo, metteremo da parte l’esito e penseremo al match.”

NOSTALGIA CHAMPIONS? “No, non c’è nostalgia. Siamo in Europa League, vincendo la quale potremmo approdare in Champions. Ci sono rimaste due competizioni come l’Europa League o la Coppa Italia: non è semplice, vincere è qualcosa di straordinario.

MOMENTO DELLA STAGIONE – “Affrontiamo un momento molto importante: domenica ce la vedremo con il Napoli, poi ci sarà la semifinale di Coppa Italia. Siamo risaliti in campionato: chiaramente non possiamo non notare le tre sconfitte nelle ultime tre trasferte, ma ci penseremo da venerdì.”