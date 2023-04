Roma-Feyenoord, Mourinho e il dubbio Dybala: “Ecco quando capiremo”

La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Roma-Feyenoord, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League

Dopo la sconfitta subita in Olanda per 1-0 la Roma si prepara ad affrontare il Feyenoord per la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League.

I giallorossi giocheranno in un Olimpico gremito che ospiterà i propri tifosi anche nel settore ospite. La squadra dunque avrà tutto il supporto del proprio pubblico, ma l’incognita maggiore è legata a Paulo Dybala. L’argentino è alle prese con noie muscolari: da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e delle sue condizioni, oltre che del match, ha parlato in conferenza stampa José Mourinho.

TIFOSI – “Voglio 67mila giocatori in più. Spettatori è una cosa, spettatori/giocatori è un’altra. L’obiettivo sarà dare tutto”.

DYBALA – “Non so se ci sarà. L’allenamento di oggi è stato a bassa intensità, solo domattina capiremo se Paulo potrà o meno giocare. Se dovesse essere assegnato un rigore chi lo tirerà? Dipende dalla presenza di Paulo. Se in campo Paulo non ci sarà decideremo domani”.

RISPOSTE – “Mi aspetto la nostra normalità, che è sempre al massimo. Mi aspetto la mia squadra”.

BELOTTI – “Quale sarà il suo ruolo? Il ruolo di Belotti è quello che hanno tutti i nostri giocatori. Ricordo ciò che è accaduto dopo la partita col Torino. Io gli spiegavo perché non era sceso in campo e la sua risposta è: “Non mi interessa, l’importante è aver vinto”. Questo è Belotti”.