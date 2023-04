Processo Juventus, il giorno del giudizio: ecco la sentenza e come cambia la classifica

Cresce l’attesa per la decisione del Collegio di Garanzia del CONI riguardo alla penalizzazione della Juventus. Tutti i possibili scenari e gli ultimi aggiornamenti

Settimana decisiva per la Juventus. Alla vigilia del ritorno di Europa League con lo Sporting, infatti, è attesa la decisione del Collegio di Garanzia del CONI sul ricorso presentato dal club bianconero in seguito alla penalizzazione di 15 punti.

Cresce l’attesa per l’udienza, fissata per oggi, mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 14.30 dinanzi alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport. La presidente è Gabriella Palmieri Sandulli, che giudicherà il ricorso della società con i presidenti delle rispettive sezioni Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D’Alessio. La sentenza è attesa nella giornata di oggi, nel corso del pomeriggio.

Si tratta del terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, che non dovrebbe avere potere di modificare le sentenze ma valutare solamente l’eventuale presenza di vizi di forma. Quindi il CONI annullerà o confermerà la sentenza della Corte Federale d’Appello. Dopo il Collegio di Garanzia, inoltre, il percorso di giustizia sportiva è finito e la Juventus potrebbe rivolgersi solo alla giustizia ordinaria.

Ricorso Juve al Collegio di Garanzia del CONI: i tre possibili scenari

Sono tre le possibili decisioni che il CONI potrebbe prendere domani riguardo al ricorso del club bianconero.

In caso di ricorso respinto, la Juventus vedrebbe confermata la penalizzazione di 15 punti in campionato. Altrimenti ci sarà il rinvio alla Corte d’Appello Federale per correggere eventuali vizi indicati dal Collegio di Garanzia e poi riesaminare il procedimento, giungendo a una nuova sentenza. In questo caso si avrebbe una riformulazione in termini diversi della condanna: i 15 punti verrebbero momentaneamente restituiti in attesa del nuovo pronunciamento. Infine l’ultimo scenario possibile: se il ricorso dovesse essere accolto totalmente, allora il -15 sarebbe annullato; se parzialmente, invece, ci sarà uno sconto rispetto ai suddetti 15 punti in classifica che andranno a riscrivere la classifica di Serie A. In particolare, se alla Juve ridaranno 6 punti, scavalcherà l’Atalanta al sesto posto; se gliene ridanno 8 sarà quinta davanti all’Inter, mentre con 10 sarà quarta davanti al Milan.