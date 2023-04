Napoli eliminato dalla Champions League: i meme più divertenti

Il derby italiano dei quarti di Champions League va al Milan, con il Napoli che si deve leccare le ferite e sorbirsi diversi meme.

Una delle più belle forme di comicità di questi ultimi anni è legata all’utilizzo dei meme. Ovviamente anche al termine di una partita così sentita come il quarto di finale di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan non potevano far altro se non scattare una serie di vignette riguardanti l’eliminazione degli Azzurri.

Tra i più simpatici come sempre ci sono gli amici de “Gli Autogol“, una pagina che ogni giorno ci regala l’opportunità di sorridere. Il Napoli era naturalmente il principale bersaglio di questa serata negativa per gli Azzurri e in particolare il dito è stato puntato contro Khvicha Kvaratskhelia.

Il campione georgiano non ha vissuto la sua miglior nottata europea, con il rigore sbagliato e una serie di azioni vane. Ecco allora come mai secondo “Gli Autogol” la sua situazione risulta essere simile a quella Sasuke Uchiha, l’amico/rivale di Naruto.

A quanto pare l’ex Rubin Kazan si sente proprio in questo modo ogni qualvolta vede di fronte a sé i difensori del Milan, abili sempre a bloccarlo nelle varie partite tra Champions e campionato.

Se da un lato Kvaratskhelia piange, dall’altro se le ride Rafael Leao, con un’azione eccezionale che ha portato al vantaggio di Giroud. A questo proposito scatta un meme con in lontananza l’immagine di Chiellini che trattiene Saka, spiegando come forse un fallo tattico in questi casi non sarebbe stato un errore, ma i giocatori del Napoli sembrano entrare nel film di Avengers Endgame e “non lo utilizzeranno”.

Napoli-Milan meme: semifinale Champions League, eliminazione ed Inter

Tra i tanti meme che sono stati utilizzati per questa partita è bellissimo notare come si sia usato anche un Vegeta tifoso del Napoli demoralizzato al solo pensiero di dover affrontare il Milan.

Non manca anche uno Spalletti che prova a entrare nel “luogo” adibito al Milan, con Pioli, e il suo guardaspalle Leao, che lo invitano a “rimanere fuori dal loro territorio”.

Finito un derby italiano di Champions è già tempo di pensare al prossimo, e qui sarà stracittadina a tutti gli effetti. Questa sera l’Inter dovrà completare l’opera iniziata a Lisbona sette giorni fa ed eliminare il Benfica.

La scaramanzia a quanto pare non è di casa per gli Autogol. Ecco allora come ci si immagina già un tifoso nerazzurro disperato al solo pensiero di dare vita al terzo EuroDerby della storia.

Il calcio è divertimento e gioia, con il nostro football che si è potuto godere una bellissima doppia sfida tra Napoli e Milan, con tanto di meme al seguito.