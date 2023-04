Mourinho-Dzeko, l’annuncio è doppio: futuro ‘scelto’

Gli incroci tra Italia e Portogallo continuano a portare in dote diverse tematiche: da Inter-Benfica e Sporting-Juve al futuro di Josè Mourinho

L’asse tra Italia e Portogallo si scalda con le prossime due gare che vedranno impegnate Juventus e Inter. I nerazzurri saranno di scena questa sera a San Siro contro il Benfica nel ritorno di Champions da non fallire dopo la vittoria per 2-0 della scorsa settimana a Lisbona.

A proposito di questa partita è intervenuto Nuno Campos, vice allenatore di Paulo Fonseca alla Roma, che ha parlato a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay: “Sia il Benfica che l’Inter arrivano in un momento non positivo. E’ una squadra forte ma è anche vero che è più forte in casa che fuori e sarà complicato rimontare due gol a San Siro“.

Proprio nel Benfica gioca Grimaldo, terzino spesso accostato alla Serie A: “E’ un difensore di altissimo livello, un giocatore molto importante con spiccate doti offensive. E’ pronto per giocare nelle big italiane e anche in quelle europee perché merita grandi palcoscenici”.

Calciomercato, dal futuro di Mourinho a quello di Dzeko: il doppio annuncio

Inevitabile chiedere però all’ex di Fonseca un parere sull’attuale allenatore portoghese della Roma, ovvero Josè Mourinho: “Sarebbe un allenatore perfetto per il PSG perché è un gestore di grandi campioni, ma anche la Roma chiaramente ha degli ottimi calciatori. In ogni caso ai francesi serve un tecnico di questo tipo”.

Campos vede quindi Mourinho come un profilo da Paris Saint Germain, mentre per quanto concerne il futuro di Edin Dzeko lo auspicherebbe ancora tra le fila dell’Inter: “E’ un giocatore che non bisogna giudicare per l’età ma per la sua mentalità, può giocare ad alti livelli fino a 40 anni perché ha la testa giusta per farlo e se fossi l’Inter rinnoverei il suo contratto”.

Nel finale dell’intervento Campos ha prima delineato la forza dello Sporting, avversario di domani della Juventus, e poi quella di un Leao ora in stato di grazia, che anche ieri è stato protagonista assoluto con la maglia del Milan in Champions contro il Napoli.