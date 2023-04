Leao incontenibile, ma il rinnovo ancora non c’è: fissato il nuovo prezzo

Milan, Leao straripante contro il Napoli, ma il rinnovo ancora non arriva: fissato il prezzo della cessione

Un assist all’andata e uno al ritorno. Rafael Leao non è finito sul tabellino dei marcatori nel doppio confronto tra Milan e Napoli, ma è certamente stato uno degli uomini copertina.

Il portoghese ha infatti siglato i due assist delle due reti rossonere, quella di Bennacer all’andata e quello, fantastico, per Giroud al ritorno. Una prova, quella disputata al Maradona, che gli è valsa il premio di Man of the Match da parte della Uefa. L’attaccante, 11 gol e 11 assist in stagione, è certamente uno dei punti chiave del Milan che è riuscito a tornare tra le prime quattro squadre d’Europa dopo 16 anni dall’ultima volta.

Sondaggio CM.IT, stabilito il prezzo di Leao

E al termine della gara di ieri, Leao ha parlato chiaro, lanciando segnali di rinnovo: “Il Milan è casa mia, voglio restare”.

Il rinnovo però ancora non arriva e a riguardo abbiamo chiesto, attraverso un sondaggio pubblicato sulla nostra pagina Twitter, in caso di mancata firma quale cifra il Milan dovrebbe fissare come prezzo di cessione del portoghese. Per il 35,3% la cifra corretta si attesta a 100 milioni di euro. Questo il valore che il maggior numero dei votanti ritiene congruo in caso di cessione. Per il 27,9% il prezzo minimo di vendita che dovrebbero stabilire Maldini e Massara è invece un po’ più basso, tra gli 80 e i 90 milioni di euro annui. Il 20,6% ritiene invece che il prezzo minimo debba essere 120 milioni di euro. Il 16,2% pensa che la cifra congrua si attesti tra i 110 e i 120 milioni.