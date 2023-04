Leao lo dice chiaramente: il messaggio dopo Napoli-Milan

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la conquista della semifinale di Champions ai danni del Napoli

Stasera è il Milan la squadra italiana a staccare il pass per la semifinale di Champions League. Niente da fare per il Napoli, che è riuscito a trafiggere il muro rossonero soltanto nei minuti finali della ripresa grazie al solito Victor Osimhen.

Ad incidere parecchio, così come accaduto nelle altre sfide, è stato Rafael Leao, che nel primo tempo si è reso protagonista di una cavalcata letteralmente incontenibile. E da questa azione dirompente è arrivato il gol a firma Olivier Giroud, che ha aperto le danze. L’attaccante portoghese, quando gli si concede un po’ di spazio, diventa davvero devastante. Oggi ha confermato di essere una pedina quasi imprescindibile per il ‘Diavolo’, non a caso Paolo Maldini e Frederic Massara stanno spingendo affinché il calciatore rinnovi il contratto in scadenza giugno 2024. Il classe ’99, al termine della sfida del Maradona, è intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset’, cominciando dalla sua abilità nel puntare l’uomo in campo: “Puntare l’avversario è ciò che provo a fare ogni partita, è una mia caratteristica importante. Io tento di fare la differenza e poi, se non posso segnare, osservo i miei compagni“.

Leao dopo il match contro il Napoli: “Sono contento di essere al Milan”

Inevitabile la domanda sul prolungamento, con l’ex Lille che lancia un messaggio significativo: “Sono contento di essere qui, per me è un orgoglio difendere questa maglia. Mi aiutano tutti i giorni ad essere un giocatore migliore, devo ringraziare i miei compagni e il mio allenatore“.

C’è anche una battuta sui rigori: “Sto imparando a tirarli (ride, ndr)”. Infine, Leao si dice consapevole di aver scritto una pagina di storia del calcio questa sera: “In futuro voglio continuare a sognare come tutti i calciatori che sono in questo club. Ora siamo ad un passo dalla vittoria della Champions League e abbiamo l’obbligo di provarci fino all’ultimo“.

Leao, in seguito, ha parlato della spinosa questione rinnovo anche a ‘Sky Sport’: “Il Milan è casa mia e io ho ancora un anno di contratto. Se voglio restare? Sì. Ci sono ancora delle cose da sistemare con la società. Adesso, però, la cosa più importante è rimanere concentrati sui prossimi impegni“.