“La penalizzazione verrà annullata”: sale la Juve, Milan e Inter fuori

“C’è un precedente nel 2016, è logico aspettarsi l’accoglimento”: la Juventus pronta a recuperare i 15 punti di penalizzazione

Per la Juventus quella di oggi è una giornata campale. Il Collegio di Garanzia presso il CONI si esprimerà sul ricorso presentato dalla società bianconera, che punta a recuperare i 15 punti in classifica.

Sulle pagine di ‘Tuttosport’, il professor Pierluigi Matera, tra gli autori del nuovo Codice di Giustizia sportiva, si è espresso in questi termini: “La mia previsione è che la decisione verrà annullata”. Uno scenario che farebbe sorridere i tifosi della ‘Vecchia Signora’ e che svolterebbe la stagione della compagine di Massimiliano Allegri, che si troverebbe al terzo posto in classifica e saldamente in zona Champions League. Si complicherebbero, invece, le prospettive di Milan e Inter in campionato. Il professor Matera, poi, spiega nel dettaglio come ha maturato la sua previsione.

Matera e D’Onofrio ‘appoggiano’ la Juve a due voci: “È logico aspettarsi l’accoglimento”

La previsione del professor Matera è piuttosto netta e vede l’annullamento della sentenza della Corte Federale e la restituzione in toto dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus.

Le motivazioni su cui si fonda questo ragionamento sono le seguenti: “In punto di diritto, sostengo che dovrebbe essere annullata senza rinvio perché questo prevede il Codice della giustizia sportiva ed è veramente difficile sostenere che ci siano nuovi fatti da accertare”. Il professor Matera, tuttavia, non si sente di escludere totalmente uno scenario intermedio: “un “compromesso italico” potrebbe essere un annullamento con rinvio. Anche se in punta di diritto sarebbe assai complesso”. Una visione simile è quella portata avanti dal professor D’Onofrio.

Sempre sulle pagine di ‘Tuttosport’, l’avvocato esperto in diritto sportivo ha dichiarato: “L’impianto difensivo è particolarmente robusto ed individua i punti più critici della sentenza della Corte Federale d’Appello”. C’è un precedente, poi, a far sperare la Juventus. “Il ragionamento utilizzato dai Giudici federali non mi convince. Se c’è una norma specifica, in questo caso l’art. 31, comma 1, non si può applicare l’art. 4, che declina i generali principi di lealtà, probità e correttezza sportiva. Infatti, proprio come sancito nella decisione n.49/2016 del Collegio di Garanzia, quella norma generale ha “natura residuale”, cioè si può applicare solo in caso di mancanza di una norma specifica che preveda e punisca un comportamento comunque antisportivo, premessa che in questo caso non sussiste, proprio per il contenuto dell’art. 31, comma 1, in materia di irregolarità contabili, come le plusvalenze”. Questo ha un effetto non da poco “perché l’applicazione della norma specifica prevede come sanzione la sola ammenda”.