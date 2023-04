Inter e Milan, (forse) sarà euroderby di Champions: calendario e date delle eventuali semifinali

L’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli sono in corsa in Champions League: andiamo a scoprire le date e i prossimi impegni della competizione

Il Milan di Stefano Pioli, nella serata di ieri, ha staccato il pass per la semifinale di Champions League. I rossoneri, reduci dalla vittoria dell’andata per 1-0 grazie alla rete di Ismael Bennacer, hanno pareggiato al Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, partiti favoriti, non sono riusciti nel doppio confronto a scardinare il muro difensivo dei rossoneri.

Una serata drammatica quella di ieri con il rigore sbagliato da Giroud e parato da Meret con il francese che, poco più tardi, firma però il vantaggio poi pareggiato soltanto negli istanti finali da Victor Osimhen, centravanti del Napoli di Luciano Spalletti. Dall’altra parte, nello stesso tabellone, l’Inter parte con un grande vantaggio in vista della gara di stasera di ritorno contro il Benfica di Schmidt. La Beneamata infatti, in Portogallo, ha vinto 0-2 e oggi deve blindare il risultato per regalarsi un altro euroderby a distanza di 20 anni dall’ultima volta che, sempre in semifinale, le due squadre milanesi si sono affrontate.

Sarà Milan-Inter? Ecco il calendario e le date delle possibili sfide

Nel caso in cui l’Inter dovesse superare i quarti di finale, nella semifinale di Champions League sarà sfida vera fra i nerazzurri di Simone Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli, già nelle prime quattro d’Europa. I due, eventuali, derby si terranno fra il 9 o 10 maggio e fra il 16 e il 17 dello stesso mese.

Tutto si deciderà in poco più di una settimana e, se l’Inter dovesse confermare il suo vantaggio contro il Benfica, le due gare saranno entrambe a San Siro, ma senza la regola del gol in trasferta a differenza di ciò che avvenne 20 anni fa quando, proprio una rete di Shevchenko in casa dell’Inter, fu decisiva per il passaggio del turno del Milan.