Inter-Benfica, Inzaghi si affida all’undici d’Europa per la semifinale

Inter-Benfica stasera a San Siro, i nerazzurri provano a entrare nelle prime quattro di Champions: le probabili formazioni

Il Milan, dopo aver eliminato il Napoli, attende già in semifinale di Champions League. L’Inter punta a emulare i nerazzurri e raggiungerli per un euro derby tra le prime quattro d’Europa come era già accaduto esattamente vent’anni fa (con replica nei quarti di finale 2004/05). Ma prima, c’è da superare l’ostacolo Benfica.

I nerazzurri ripartono dalla vittoria per 2-0 conquistata una settimana fa al ‘Da Luz’ di Lisbona. Un ottimo vantaggio, ma i lusitani non vanno sottovalutati e di sicuro tenteranno il tutto per tutto per ribaltare il risultato e costruirsi un’impresa. Simone Inzaghi e i suoi, in Europa, vogliono riscattare un momento davvero nero in campionato e lo stesso tecnico si gioca moltissimo anche in chiave futura. Stasera, alle 21 a San Siro, in palio una gara fondamentale. Vediamo le scelte dei due allenatori.

Inter-Benfica, le probabili formazioni di stasera: scelte fatte per Inzaghi

In questa fase, l’allenatore nerazzurro ha sostanzialmente scisso le sue scelte tra le gare di campionato e quelle di coppa. Così, è plausibile immaginare che dal primo minuto, stasera, tornino gli stessi undici che c’erano in campo in Portogallo.

E dunque: linea a tre davanti ad Onana con Darmian e Bastoni braccetti ai lati di Acerbi. Dumfries e Dimarco esterni con Brozovic confermato in regia, Barella e Mkhitaryan mezzali. Davanti, Lautaro Martinez e Dzeko, con Lukaku e Correa che non si sono guadagnati una chance da titolari in Europa. Il Benfica si schiera con il consueto 4-2-3-1, con Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes a innescare Gonçalo Ramos.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luis, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

Arbitro: Del Cerro Grande (SPA)