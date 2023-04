Il vice campione del Mondo snobba l’Inter: vuole solo la Premier

Inter snobbata dal vice campione del Mondo: il giocatore vuole giocare in Premier League

Grande protagonista con la maglia del Monaco in questa stagione, Axel Disasi ha attirato su di sé, complici prestazioni di alto livello, l’interesse di numerosi club.

Tra le società interessate al centrale francese, vicecampione del Mondo con i transalpini, c’è anche l’Inter. La società nerazzurra sta valutando con attenzione tante piste per la propria difesa, perché Skriniar lascerà il club in estate per accasarsi a zero al Paris Saint-Germain e le situazioni legate a de Vrij (rinnovo vicino), Acerbi e D’Ambrosio (anche lui in scadenza) sono da definire.

Inter, Disasi complicato: vuole la Premier

Il difensore francese, capitano del Monaco e perno del club del principato, ha un contratto fino al 2025 ma visto il crescente interesse nei suoi confronti potrebbe lasciare la Ligue 1 per accasarsi altrove.

Classe 1998, fisico imponente, abilità nel fare gol (6 reti fino ad ora segnate in stagione tra campionato e coppe), Disasi è un difensore centrale che sa destreggiarsi anche come terzino destro. Come però sottolinea il giornalista di ‘Espn’ Ekrem Konur, Disasi sembra essere una pista complicata per i nerazzurri. Il giornalista turco sottolinea come il club meneghino avrebbe valutato la situazione del difensore del Monaco, che però vorrebbe proseguire la propria carriera in Inghilterra.

Sulle tracce del centrale di origini congolesi ci sono Chelsea, Tottenham, Manchester United e Manchester City. Una concorrenza foltissima che complica e non poco i piani dell’Inter. Per i nerazzurri complicato quindi arrivare al difensore, visto il grande interesse estero e la disponibilità economica dei club inglesi, certamente maggiore rispetto alla società italiana. Una valutazione che, complice appunto un contratto fino al 2025, potrebbe rischiare di superare i 30 milioni di euro. Una cifra che rischia di essere troppo alta per il budget interista.