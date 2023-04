Pioli: “Non vogliamo fermarci. Lui un giocatore di alto livello”

Il tecnico del Milan dopo il pari col Napoli che regala la qualificazione alle semifinali di Champions League: “Siamo stati squadra”

“Ci davano tutti sfavoriti, ma alleno un grande gruppo. È una qualificazione meritata, complimenti ai miei ragazzi”. Pioli fatica a nascondere tutta la soddisfazione e l’emozione per il pari col Napoli che regala il pass per le semifinali di Champions. Dove, a meno di un ribaltone del Benfica, i rossoneri dovranno vedersela con l’Inter vent’anni dopo l’ultimo derby in una semifinale di Champions: “Saranno altri due scontri stimolanti e difficilissimi, abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci”.

“L’1-0 dell’andata ci ha aiutato in un certo senso e frenato nell’altro, con Osimhen in campo siamo rimasti più bassi per non concedere profondità al Napoli – ha aggiunto il tecnico milanista al microfono di ‘Mediaset’ – Nel secondo tempo abbiamo palleggiato meno di quello che dovevamo, ma siamo stati squadra: ognuno ha avuto fiducia del compagno. Con la nostra energia, con il nostro cuore abbiamo superato una squadra eccezionale, siamo contenti per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Siamo orgogliosi di averli. Krunic impressionante? Sì, ha delle letture di gioco nelle due fasi che in pochi hanno – ha risposto in conclusione esaltano il bosniaco, tra i migliori in campo nel ruolo di mediano – È un giocatore di alto livello, sono contento che adesso si sono accorti di lui”.