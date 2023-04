PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-MILAN 1-1: Maignan-Leao campioni veri, delusione Kvara

Pagelle e tabellino di Napoli-Milan, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Il Milan vola in semifinale di Champions League. Il Napoli crea tanto ma è poco preciso sotto porta. Non basta il gol del solito Osimhen.

Leao vince invece la sfida a distanza con Kvara. Meret bravo quanto Maignan ma alla fine è il francese a fare la differenza.

Ecco i voti:

Meret6.5 – Gli para il rigore, gli sventa un’altra grande chance: non può, però, sulla terza occasione di Giroud. Fa una gran lavoro siatra i pali sia in uscita. Mai chiamato in causa nella ripresa.

Di Lorenzo 7 – Tiene bene su Leao in diverse circostanze: non puònulla sulla ripartenza mortifera del porteghese. Entra bene in ogni azione offensiva sulla destra prima con Politano e poi con Lozano.Anche nella ripresa tenta il disperato inserimento: da uno di questi nasce il rigore sbagliato da Kvara.

Rrahmani6.5 – Bello il duello con Giroud: spesso lo vince e avrebbe meritato il 7 nel primo se non fosse per la lettura sul contropiede di Leao che porta al gol del Milan: non fa un errore, ma un centrale del suo livello avrebbe potuto fare qualcosina in più. Cerca ancheil gol nella ripresa (74′ Ostigard 6 – Entra per il compagno infortunato, fa quello che può.

Juan Jesus 6.5 – Incolpevole sul gol subito, gioca a testa alza (fasciatura compresa) sbagliando pochissimi tocchi e chiudendo benegli spazi. Nella ripresa, tiene a bada i contropiedi del Milan.

Mario Rui 5 – Fa una buonanissima partita fino al danno procurato. Unamezza follia l’intervento su Leao che cagiona il rigore (33′ Olivera 5.5 – Entra ordinato sul terreno di gioco: prova la sortitaoffensiva, ma senza trovare il timing: sbaglia qualche ottima occasione di testa)

Ndombele 4 – Indirizza la qualificazione: per il Milan. Parte bene, grinta equalità. Poi, inizia gi errori, fino ad innescare Leao per il contropiede che vale lo 0-1 Milan (63′ Elmas 6 – Cerca di giocarein asse con Lobotka, provando ad andare a ridosso dell’area)

Lobotka 7 – Fa un grandissimo primo tempo: non sbaglia nulla in chiusura edin impostazione, poco da aggiungere. Uno dei migliori in tutta la gara con capitan Di Lorenzo

Zielinski6 – Come Lobotka, fa un bellissimo primo tempo: tante occasioni create, ipresupposti di qualche giocata top. Nel secondo tempo, però, scema l’intensità della sua azione (74′ Raspadori 6 – Prova a metterciintensità e qualità: ma, ha poco tempo e poco spazio

Kvaratskhelia 5 – Siinterstardisce. Ci mette tantissima qualità, ma vuole strafare, vuole fare tutto da solo. Qualche rimbrotto da Osimhen se lo prende,poi ci si mette anche il destino in avvio di ripresa dopo una giocata pazzesca. Uno dei pochi acuti di una gara dove ci prova ma sbattecome su Maignan in occasione del rigore

Osimhen 7 – Lotta con Kjaer: alterni successi sul danese e pochissimi palloni giocabili. Ma, regala profondità e tanta determinazione. Continua adavere pochissimi palloni giocabili e gioca una gara da Don Chisciotte. La rete nel finale non basta

Politano 6.5 – Fa una mezz’ora di grande qualità: strappi, patemi per Theoe qualche conclusione. Una caviglia che si gira lo mette ko (33′ Lozano 6 – Entra nervoso ma non sciupone: la sua azione si perdecol passare dei minuti)

All. Spalletti 6 – Maignan ed ildestino gli strappano una semifinale che avrebbe meritato di giocare. Il Napoli gioca meglio del Milan nelle due gare: Pioli è spietato efortunato. Si accontenta dello scudetto

MILAN

Maignan 7,5 – Mai impegnato per 80 minuti, si supera dal dischetto dicendo no a Kvara. Non può davvero nulla sul gol di Osimhen.

Calabria 6,5 – E’ una sfida costante con Kvara. Il georgiano, come è normale, lo mette in seria difficoltà. Prova a contenerlo come può ma non sempre ci riesce.

Tomori 5,5 – Piazzato bene e concentrato per 90 minuti. E’ sfortunato in occasione del fallo di mano che provoca il calcio di rigore. E’ tra i responsabili principali sul gol del pareggio.

Kjaer 7 – Tanti anticipi per il danese che annulla Osimhen. La sua partita è perfetta, non ha colpe in occasione della rete di Osimhen.

Hernandez 6,5 – Partita ordinata per il terzino francese, sempre in posizione quando è attaccato, non va mai in difficoltà. La settimana pesante non lo condiziona.

Tonali 6,5 – Un match di sacrifico per il numero otto di Stefano Pioli. Corre tantissimo ma spesso lo fa a vuoto. Ha certamente fatto partite migliori ma la sua prova è comunque positiva.

Krunic 7 – Uomo ovunque del Milan. Il bosniaco non si ferma mai ed è sempre al posto giusto al momento giusto. Mostra lucidità fino alla fine.

Diaz 6 – Pochi palloni giocabili per lo spagnolo che non riesce ad accendere la luce come è successo altre volte ma si sacrifica tanto in fase difensiva. Con il pallone tra i piedi non sbaglia. Dal 60′ Messias 5,5 – E’ chiamato a dare manforte a Calabria per contenere Kva e ci riesce. Sembra poter far qualcosa di più quando segna Osimhen.

Bennacer 7 – Non perde mai la calma. E’ lucido nei momenti più complicati del match, dimostrando di essere un leader vero. La sua partita finisce in crescendo.

Leao 7,5 – L’azione che porta al gol di Giroud è da grande campione. Salta tutto il Napoli e con lucidità fa risorgere il francese per un assist fantastico. Dall’83’ Saelemaekers s.v.

Giroud 6,5 – Inizio shock per il francese che sbaglia il rigore e poi da due passi. Leao gli permettere di riscattarsi. Solita grande partita di sacrificio, vince il duello aereo con i centrali azzurri, dando tutto quello. Dal 67′ Origi 5,5 – Aiuta la squadra nei calci piazzati e in fase difensiva, ma in avanti continua ad essere poca cosa.

All. Pioli 7,5 – Due vittorie e un pareggio in 16 giorni contro i futuri campioni d’Italia fanno capire la forza di questo Milan. Aspetta il Napoli e riparte, affidandosi allo strapotere di Leao.

TABELLINO

NAPOLI-MILAN 1-1

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mário Rui; Ndombele, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Idasiak; Bereszyński, Olivera, Østigård; Elmas, Gaetano; Lozano, Raspadori. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Krunić; Díaz, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere, Messias, Origi, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

GOL: 44′ Giroud (M), 93′ Osimhen (N)

AMMONITI: 46′ Theo Hernandez (M), 49′ Maignan (M), 50′ Di Lorenzo (N)

ESPULSI: