“Non è una cosa positiva”: penalizzazione Juve, decisione anticipata

Domani il Consiglio di garanzia del Coni deciderà il ricorso presentato dalla Juventus avverso la penalizzazione di 15 punti

Il giorno tanto atteso da tutto il calcio italiano, in particolare dai dirigenti e tifosi della Juventus, sta ormai per arrivare. Nel pomeriggio di domani, il Collegio di garanzia del Coni deciderà sul ricorso presentato dai legali bianconeri contro la penalizzazione di quindici punti in classifica comminata dagli organi competenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La questione è nota e riguarda le cosiddette plusvalenze, con il procuratore federale Giuseppe Chiné che, in un primo momento, aveva chiesto nove punti di penalizzazione, poi diventati quindici su intervento della Corte federale della FIGC. Una punizione subito contestato dal club bianconero, che nel frattempo aveva cambiato i vertici con Gianluca Ferrero diventato presidente al posto di Andrea Agnelli, Maurizio Scanavino direttore generale e Francesco Calvo chief football officer. Intanto, la stagione è andata avanti e la squadra di Massimiliano Allegri ha recuperato terreno portandosi al settimo posto in classifica, in coabitazione con il Bologna di Thiago Motta, con la zona Champions League distante nove punti.

Nello stesso tempo, i bianconeri giovedì si giocheranno l’accesso alla semifinale di Europa League facendo visita allo Sporting Clube de Portugal per il ritorno dei quarti di finale della competizione. Si parte dall’1-0 dell’Allianz Stadium di Torino, gol firmato dal difensore centrale Federico Gatti. Ma quella di Lisbona non sarà una partita semplice, visto che anche all’andata la squadra di Ruben Amorim ha dato filo da torcere agli uomini di Allegri, con i lusitani che, probabilmente, meritavamo almeno di uscire con un pareggio dalla partita disputata giovedì scorso. In ogni caso, nel mezzo, domani arriverà la tanto attesa decisione del Consiglio di garanzia del Coni.

“Punti alla Juve, non è una cosa positiva”: la sentenza

Una decisione, come detto, attesa da tutto il calcio italiano, società e tifosi inclusi. In particolare, da quelle che stanno lottando per la conquista di un posto nella Champions della prossima stagione. Napoli a parte, la Lazio di Maurizio Sarri pare ormai lanciata verso il secondo posto. Per gli altri due rimanenti, è lotta tra la Roma di Mourinho, il Milan di Stefano Pioli, l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Chiaramente, in caso di restituzione dei punti, la Juve balzerebbe al terzo posto in classifica, facendo scivolare tutte le altre. Questo il parere di Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, a ‘Radio Radio’: “Se domani dovessero ridare i punti alla Juve, non sarebbe una cosa molto positiva. Nel senso che diventerebbe una concorrente in più per la Roma nella corsa alla prossima edizione della Champions League“. Toccherà solo attendere qualche ora e ne sapremo di più.