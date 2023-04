L’Inter insegue il quarto posto: ecco il calendario dei nerazzurri per tentare di arrivare in Champions

Restano otto gare all’Inter di Simone Inzaghi per cercare di agguantare il quarto posto nella classifica del campionato italiano di Serie A: andiamo a scoprire il calendario dei nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad affrontare il rush finale del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri stanno vivendo un momento terribile che si protrae ormai dalla metà del mese di marzo e dal quale non sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel.

Ora mancano otto partite e la squadra meneghina, se vuole salvare la stagione in campionato, deve per forza di cose rimontare e accumulare punti che possano farli accedere nelle prime quattro posizioni che varrebbero la qualificazione alla fase a gironi di Champions League. Restano otto sfide che saranno decisive per il futuro di tutto ciò che c’è dentro e ruota attorno all’Inter a partire dalla programmazione e dalle operazioni nella prossima estate di calciomercato fino ad arrivare al futuro di Simone Inzaghi, tecnico già molto in bilico dopo i recenti risultati in campionato e le difficoltà avute nel motivare il gruppo squadra nelle gare meno blasonate rispetto ad esempio agli impegni di Champions League.

Inter, ecco le prossime (e ultime) otto sfide di Serie A

24 punti in palio per l’Inter di Simone Inzaghi che deve rimontare e agganciare almeno il quarto posto. Il primo match sarà domenica all’ora di pranzo in casa dell’Empoli di Paolo Zanetti. Orario analogo per la prossima settimana quando, i nerazzurri affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri nella vigilia del primo maggio. Sarà poi l’ora del turno infrasettimanale in casa del Verona e, successivamente, un’altra trasferta, ma stavolta all’Olimpico contro la Roma di Mourinho.

Un calendario davvero tosto che si completa con la gara interna con il Sassuolo e la trasferta, più che ostica, in casa del Napoli. Ultimi due match, a cavallo fra fine maggio e inizio giugno, il match a San Siro contro l’Atalanta di Gasperini e la trasferta a Torino con i granata di Ivan Juric.