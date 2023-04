Erede di Lukaku in nazionale e non solo, l’Inter pronto all’affondo

Futuro di Lukaku con la maglia dell’Inter sempre più in bilico, l’erede in nerazzurro può essere anche colui che è destinato a succedergli in nazionale

In estate il suo ritorno aveva scosso l’ambiente nerazzurro. Lui, voglioso di tornare a vestire la maglia dell’Inter e i tifosi che sembravano averlo perdonato per il “tradimento”. La stagione però di Romelu Lukaku fino ad ora è piuttosto deludente con 7 gol in 24 partite.

Il centravanti belga è arrivato in prestito dal Chelsea, ma con i ‘Blues’ ha ancora un lungo contratto. Bisognerà vedere innanzitutto chi sarà il prossimo tecnico dei londinesi e se eventualmente Lukaku potrà far parte del progetto, ma la volontà del giocatore sarebbe quella di restare a Milano. In casa Inter però un riscatto appare davvero complesso. Per lo stipendio percepito dal belga e per il fatto che il Chelsea, solo un anno e mezzo fa lo pagò 115 milioni di euro.

Inter, occhi su Openda come erede di Lukaku

In caso di addio però l’Inter sarà costretta a cercare un rinforzo per il reparto offensivo. E i nomi in lista sembrano essere parecchi. Da Mateo Retegui, centravanti della nazionale italiana, fino alle ipotesi a costo zero come Marcus Thuram e Roberto Firmino. A loro si aggiunge Hojlund dell’Atalanta, ma dalla Francia si parla di un nuovo profilo: Lois Openda.

Prima punta belga in forza al Lens, Openda sta disputando una stagione straordinaria con i giallorossi. 15 gol fatti, senza rigori. Giocatore non particolarmente alto, ma forte fisicamente ed estremamente rapido, il classe 2000 ha già attirato su di sé l’interesse di molti club europei. ‘Foot Mercato’ sottolinea come tante società stiano seguendo con interesse i progressi del nazionale belga. Dal Leeds (che però è in piena lotta per non retrocedere) all’Eintracht Francoforte, dal Monaco all’Olympique Marsiglia, passando appunto per l’Inter. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una valutazione certamente importante. Non è detto però che, tramite qualche cessione, l’Inter non riesca a ricavare un importante tesoretto da investire per arrivare al giocatore ex Vitesse. Certo, un altro ostacolo è la concorrenza: tanti appunto sono i club che seguono Openda, negli scorsi mesi accostato anche al Milan.