Da Theo Hernandez a Leao, Maldini chiaro: “Una cosa mai vista”

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio della partita contro il Napoli

Serata di fondamentale importanza per il Milan targato Stefano Pioli. I rossoneri, dopo essersi aggiudicati il primo round in quel di San Siro, sono chiamati a passare il turno in Champions League contro un Napoli parecchio affamato e desideroso di vendetta.

Gli azzurri, infatti, vengono da due ko consecutivi per mano della compagine lombarda e quella di oggi è l’occasione perfetta per lasciarsi definitivamente alle spalle i risultati negativi in questione. Il ‘Diavolo’, però, si giocherà le sue carte per provare a difendere il vantaggio ottenuto e, possibilmente, renderlo ancora più pesante. Poco prima del fischio d’inizio dell’attesissimo match del Maradona, è intervenuto – ai microfoni di ‘Infinity’ – il direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi Paolo Maldini. Il dirigente, per cominciare, parla così della partita che il suo Milan dovrà affrontare a brevissimo: “Siamo emozionati ed orgogliosi di essere tornati finalmente a questo livello. E sappiamo come ci siamo arrivati“. Battuta, poi, sulla notte scorsa, quando i tifosi partenopei hanno generato un forte baccano di fronte all’hotel dove risiedevano i rossoneri: “È stata una notte rumorosa (ride, ndr)… Ma queste cose sono sempre successe. Parliamo di dettagli, noi siamo pronti a tutto“.

Napoli-Milan, Maldini su Leao: “Sorride ogni volta che segna”

Come sta la squadra? “Credo sia arrivata bene a questo momento della stagione, soprattutto in Champions non prendiamo gol da cinque partite. Sarà un match difficile, sarà fondamentale testare l’aspetto emotivo. Per tanti ragazzi è la prima volta“.

Ecco, inoltre, cosa direbbe Maldini a Theo Hernandez, che sta vivendo un momento tutt’altro che semplice: “È un ragazzo dalle qualità incredibili, va stimolato. Credo che in queste partite lo stimolo sia naturale, quindi per lui è più facile affrontarle certe sfide“. Infine, spazio pure a Rafael Leao, sempre molto sorridente in campo e fuori: “La serenità deve far parte di una squadra che affronta un impegno importante come quello di stasera. Poi ognuno dimostra le sue emozioni alla propria maniera. Lui sorride ogni volta che segna, questa è una cosa che non ho mai visto fare a nessun altro calciatore”.