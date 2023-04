Bufera Calciopoli: l’ex Juve rivuole i 38 scudetti

La Juventus in campo è impegnata con un finale di stagione ricco di impegni, mentre al di fuori bisognerà risolvere le questioni societarie. Al contempo è tornato in auge il tema di Calciopoli ed un ex Juve è intervenuto sui social

La stagione attuale è entrata nel vivo con una Juventus che non può più permettersi alcun passo falso dopo il ko contro il Sassuolo. In campionato pesano come un macigno i 15 punti di penalizzazione, mentre nelle coppe e ancora tutto possibile.

La truppa di Allegri lotta per provare a conquistare l’Europa League ed anche la Coppa Italia, con la prima che può anche rappresentare una strada alternativa per approdare nuovamente in Champions League. Al netto di quanto accade in campo non mancano le vicende che rimandano al club, mentre recentemente è tornata in auge persino Calciopoli. La puntata di ‘Report’ incentrata sull’argomento ha riportato a galla diversi dissapori.

Una questione sempre molto delicata per i tifosi della Juventus. Tra questi anche l’ex centrocampista Claudio Marchisio, che oggi su Twitter ha pubblicato il simbolo dello scudetto con un gigantesco 38 a campeggiare nel mezzo, e ad indicare il numero di titoli vinti sul campo. L’ex bianconero rivendica proprio tutte le vittorie juventine, compresi quindi i due scudetti rimossi post Calciopoli.