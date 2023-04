Allegri come Inzaghi: Juventus, scelta clamorosa

Decisione presa su Allegri dopo la sconfitta dei bianconeri in casa del Sassuolo e in vista della decisiva sfida di Europa League in casa dello Sporting Cp

Allegri come Inzaghi. Il secondo rischia l’esonero in caso di uscita dalla Champions mercoledì sera. Al Benfica servirebbe un ribaltone clamoroso, non del tutto clamoroso vista l’Inter di quest’anno, anche se nella massima competizione europea finora Lautaro e compagni hanno sempre sfornato grandi prestazioni. L’ultima proprio a Lisbona martedì scorso. Allegri come Inzaghi nel senso che tanti tifosi della Juventus sono favorevoli a un suo esonero giovedì.

Sempre a Lisbona, ma contro lo Sporting CP, i bianconeri si giocheranno il passaggio alle semifinali di Europa League forti dell’1-0 ottenuto all’Allianz Stadium nella gara d’andata. Un 1-0 strappato coi denti, diciamo pure immeritato, tanto che in Portogallo credono fermamente nella qualificazione dei biancoverdi al turno successivo.

Allegri da esonero immediato se esce dall’Europa League

Se ciò dovesse davvero accadere, ecco che Allegri direbbe nuovamente addio all’Europa dopo la disastrosa uscita dai gironi di Champions. Sassuolo e… Sporting: per la Juve sarebbe il secondo ko consecutivo. Un ko che, stando all’esito del sondaggio sul canale telegram di Calciomercato.it, dovrebbe addirittura spingere il club ad esonerare Allegri.

Come evidenzia lo screen in alto, “Esonero immediato se esce con lo Sporting” è l’opzione più votata dai nostri utenti in risposta alla domanda su cosa dovrebbe fare la Juve con Allegri. Seconda è mandarlo via a fine anno “per prendere Zidane”. Terza “prendere Tudor”, sempre al termine di questa stagione; solo quarta la conferma di Allegri “anche per la prossima stagione; a sorpresa solo quinta (e ultima) quella del ritorno di Conte.