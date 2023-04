Addio Milan, Brahim Diaz sblocca l’affare da 130 milioni

Il fantasista rossonero in prestito dal Real Madrid potrebbe salutare Pioli al termine della stagione

Sta per volgere al termine il prestito biennale di Brahim Diaz con la maglia del Milan. Il club rossonero nei suoi confronti vanta un diritto di riscatto da 22 milioni di euro, con controriscatto nelle mani del Real Madrid a 27 milioni. Calciatore che quest’anno ha trovato la consacrazione nello scacchiere di Stefano Pioli, stravincendo il duello con De Ketelaere.

Come raccontato nelle ultime settimane su Calciomercato.it, il Milan – dopo aver tentato invano di convincere Florentino Perez ad abbassare le proprie richieste per il cartellino del calciatore sui 15 milioni di euro – potrebbe in realtà avvicinarsi al prezzo del riscatto attingendo al bottino incassato in Champions League. Uno sforzo che Pioli avrebbe già richiesto alla società, considerando la grande importanza assunta da Brahim Diaz nei momenti delicati della stagione.

Allo stesso tempo, decisivo sarà il parere del Real Madrid. Se è vero che i ‘blancos’ non considerano il fantasista centrale nel proprio progetto, allo stesso tempo sanno benissimo che un ritorno del ragazzo nella capitale potrebbe rivelarsi strategico. Il valore economico del milanista negli ultimi due anni è comprensibilmente cresciuto e la sua qualità non ha di certo lasciato indifferente alcuni grandi club in Europa come il Borussia Dortmund.

Brahim Diaz la carta per Bellingham: il Real Madrid lo riporta a casa

Stando a quanto riportato su ‘Cadena SER’, il Real Madrid starebbe pensando di approfittare dell’interesse del Borussia Dortmund verso Brahim Diaz per imbastire un clamoroso affare.

Florentino Perez qualche tempo ha infatti fissato come obiettivo prioritario sulla propria agenda Jude Bellingham. Sul centrocampista inglese, quotato dal Borussia sui 130 milioni di euro, rimane molto forte anche il Manchester City, mentre il Liverpool sembra ormai essersi defilato.

La valutazione fatta per il suo cartellino viene ritenuta fuori budget anche per un club economicamente molto forte come il Real Madrid. Per questa ragione, con l’obiettivo di abbassare la parte cash da versare al Borussia Dortmund, i ‘Galacticos’ avrebbero pensato di riportare a casa Brahim Diaz ed inserirlo come contropartita tecnica all’interno dell’operazione Bellingham, sperando così in un maxi sconto.