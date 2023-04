Valentina Vignali, così non vale: il perizoma è un filo

Valentina Vignali si scatena su Instagram, la modella e influencer in una posa illegale che infiamma il web

Allo spettacolo pirotecnico fornito dalle bellezze del web sui social, contribuisce alla grande, come sempre, Valentina Vignali. Una che quando si parla di fascino seducente ed eleganza è sempre in primissima fila.

Piuttosto nota tra gli sportivi e non solo, la cestista riminese, celebre modella e influencer, è una delle star assolute su Instagram. Il suo seguito la posiziona ai primi posti tra le più amate dagli italiani, con oltre 2 milioni e 600 mila followers. La 31enne non perde occasione per mettere in evidenza la sua sensualità esplosiva, a suon di scatti da urlo. Anche nei primi mesi del 2023, Valentina ha già regalato momenti e sensazioni indimenticabili a tutti i suoi ammiratori. Con i suoi numerosi e frequenti viaggi, del resto, gli spunti interessanti non mancano. E se già ci era sembrata in splendida forma in occasione delle sue vacanze in Repubblica Dominicana di qualche mese fa, lo stesso accade adesso che da qualche settimana si trova in un suo nuovo tour negli Stati Uniti, uno dei suoi luoghi dell’anima.

Valentina Vignali, il selfie che toglie il fiato: visione in primo piano da capogiro

Valentina posta scatti a ripetizione che non possono non lasciare il segno nel cuore degli ammiratori. Uno in particolare, infiamma l’atmosfera come non mai.

Il selfie in albergo a Denver è a dir poco esplosivo. In primo piano, la silhouette incantevole e statuaria della modella, con il dettaglio in risalto di un lato B praticamente perfetto e un perizoma minuscolo, letteralmente un filo. Una visione che non può che scatenare like e commenti a tutta forza da parte della platea social, Valentina non lascia mai indifferenti i fan e fa viaggiare la fantasia e l’immaginazione. Uno scatto destinato a rimanere tra i più memorabili di quest’anno per lei, e alza notevolmente le aspettative per i post che vedremo da parte sua nella stagione estiva. La sensualità incontenibile della Vignali è una garanzia, non c’è più da stupirsi.