Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 17 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 17 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con un memorandum per le squadre italiane che in settimane saranno impegnate: “L’EUROPA VI GUARDA”. Da domani, inizia una tre-giorni che entrerà nella storia del calcio italiano: martedì Napoli-Milan, mercoledì Inter-Benfica e giovedì giocano Juventus e Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Spazio anche per delle decisioni di mercato: “Lukaku è finita”, a fine stagione ci sarà l’addio coi nerazzurri.

Il ‘Corriere dello Sport’ si concentra sulla sconfitta dei bianconeri sul campo del Sassuolo: “LA JUVE SI SGONFIA”. Per una squadra che piange, come Fagioli alla sostituzione dopo l’errore che ha portato al gol di Defrel, ce n’è una che ride: “Roma in fuga, +3 sul Milan e +5 sull’Inter”. Il taglio alto, invece, è dedicato alla vicenda che ha coinvolto il capitano della Lazio nella giornata di ieri: “Immobile shock, incidente spaventoso”.

‘Tuttosport’ titola in maniera secca sui bianconeri: “JUVE È UN PIANTO”. Contro il Sassuolo è arrivata la seconda sconfitta consecutiva della compagine di Massimiliano Allegri in campionato. Anche il Torino, l’altra metà della Mole, non se la passa troppo bene: “E Juric fischia i tifosi”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 17 aprile 2023

All’estero, ‘A Bola’ guarda alla gara di ritorno di mercoledì del Benfica contro l’Inter: “REVOLTA!”. Il sottotitolo spiega il momento e l’umore attuale del Benfica: “Indignado com arbitragem aponta o dedo ao Fc Porto”. Brutto stop anche per lo Sporting CP, che giovedì ospiterà la Juventus: “Adeus Champions”.

In Spagna, ‘AS’ evidenzia il nuovo stop del Barcellona e l’avvicinamento minaccioso del Real Madrid in classifica: “ESTAN SECOS”. I blaugrana non hanno superato lo 0-0 in campionato e i Blancos hanno rosicchiato altri due punti in classifica alla compagine di Xavi. Vittoria per 2-1 anche dell’Atletico Madrid.