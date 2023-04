Quanto costa riparare un Suv come quello di Immobile? Conto salatissimo

Ciro Immobile è stato coinvolto in un grave incidente con il suo Suv. I danni sono stati ingenti e i costi che schizzeranno alle stelle.

Si ricorderà per tutta la vita la domenica mattina del 16 aprile 2023 il cannoniere Ciro Immobile, perché quello contro il tram è stato uno degli incidenti più incredibili che si siano mai visti. L’attaccante della Lazio infatti ha avuto una collisione violenta contro il mezzo pubblico, provocando la distruzione della parte anteriore della sua Land Rover Defender.

Stiamo parlando di una marca e di un modello molto ambiti e i costi per poterla riparare saranno davvero ingenti. La speranza è ovviamente che l’assicurazione possa coprire tutti i danni, anche per i pezzi di ricambio della Land Rover Defender sono tra i più costosi.

Dando infatti uno sguardo su auto-doc.it, scopriamo come la semplice pompa che permette di far funzionare la frizione abbia un costo di ben 320,48 Euro, per quanto riguarda il modello più economico. Scegliendo invece il pezzo migliore si arriverà fino a 486,07 Euro.

Questo è solo uno dei costi che dovrà sostenere Ciro Immobile, dato che tutta la parte anteriore, come si può vedere da questa fotografia, è completamente andata distrutta. Naturalmente fare un prezzo complessivo è molto difficile, anche se di sicuro sarà un conto molto salato.

Il prezzo base della Land Rover Defender è di 55 mila Euro, il che comporta dei pezzi di ricambio costosi. Sulla base dell’esperienza in questi casi si potrà parlare di una riparazione che andrà tra i 20 e i 35 mila Euro.

Tra assicurazione e garanzia: Immobile non pagherà?

La stima è dettata dal fatto che dovranno essere cambiate almeno la metà delle componenti della vettura. Dunque non si potrà andare al di sotto di un terzo del suo valore commerciale. L’oscillazione invece dipende dalla qualità dei ricambi che Immobile vorrà utilizzare.

In questi casi è infatti molto complicato fare delle stime, il costo dipende anche dal prezzo che deciderà di attuare il carrozziere e il meccanico.

Anche se lo stipendio di Ciro Immobile gli permetterebbe di ripagare i danni, nessuno spende certe cifre con gioia. L’attaccante dunque ha solo due possibilità per evitare di sborsare di tasca propria svariate decine di migliaia di Euro.

Il primo caso è che venga riconosciuto, come sostiene il centravanti, l’errore da parte dell’autista. Secondo lui infatti è stato il tram a passare con il semaforo rosso e dunque il quel caso sarebbe l’assicurazione di quest’ultimo a dover risarcire Ciro.

Se invece dovesse essere riconosciuta la colpa di Immobile, ecco allora che l’assicurazione coprirebbe il danno in caso di errore dell’automobilista solo se Ciro dovesse aver stilato una polizza kasko. Questo è il parametro più costoso in assoluto di quando si sottoscrive un contratto con l’assicurazione, ma è quello che tutela di più.

L’assicurazione sarà l’unica via possibile per l’attaccante per poter riavere indietro i soldi per riparare la propria auto. Guardando il sito della Land Rover è specificato infatti in grassetto come non rientrerà nella garanzia la riparazione dovuta a un incidente.

Non è importante per la ditta statunitense che ci sia colpa o meno da parte dell’autista, l’azienda si riserva la facoltà di non intervenire direttamente da un punto di vista economico. Per Immobile dunque la situazione non è troppo favorevole.

Molti considerano la kasko come un parametro superfluo, a causa del suo costo ingente. Speriamo che Ciro non abbia badato a spese, perché questo è l’unico modo per lui per poter essere sereno e certo di non dover spendere almeno 20 mila Euro.