Napoli-Milan: Giroud in gruppo, allarme in difesa

Vigilia di Napoli-Milan in Champions League, buone notizie per Pioli arrivano da Giroud: ma rischia di perderne uno in difesa

Il Milan si prepara in vista della trasferta fondamentale di Napoli. Domani sera, i rossoneri dovranno provare a difendere l’1-0 di mercoledì scorso a San Siro per guadagnarsi le semifinali di Champions League. Per Pioli, alla vigilia, c’è una buona notizia: Olivier Giroud è infatti in gruppo in allenamento.

C’erano dubbi sulla presenza del francese, per un dolore al tendine d’achille. Il francese però è regolarmente al suo posto e dovrebbe dunque essere aggregato alla trasferta. In gruppo anche Kjaer, mentre potrebbe non farcela invece Thiaw. Il difensore ha lavorato a parte e a questo punto è fortemente in bilico.