L’obiettivo per l’Inter è vitale: la mossa di Zhang spiazza tutti

L’Inter crolla anche contro il Monza e rischia di perdere il treno per la qualificazione in Champions League. Arriva la mossa del presidente Zhang

Simone Inzaghi nuovamente sulla graticola e che rischia grosso nelle prossime due partite con Benfica ed Empoli.

Il nuovo tonfo casalingo dell’Inter contro il Monza lancia nuovi segnali d’allarme ad Appiano Gentile, con il rendimento in campionato assolutamente insufficiente per la compagine campione d’Italia. La dirigenza subito dopo il match perso con i brianzoli di Palladino si è confrontata con il tecnico piacentino per analizzare i motivi della sconfitta, chiedendo un immediato cambio di rotta in Serie A per non compromettere in maniera definitiva l’accesso tra le prime quattro in classifica. Il futuro di Inzaghi sembra segnato in vista della prossima stagione e solo un exploit in Champions potrebbe confermare in panchina l’ex Lazio.

Inter, la Champions è un obbligo: Zhang ‘premia’ la squadra

Senza l’Europa che conta la prossima stagione sarebbe un disastro sportivo ma soprattutto economico per Zhang, scenario che il presidente nerazzurro che vuole assolutamente scongiurare.

Per questo, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, la proprietà interista sta pensando a un incentivo Champions per scuotere la squadra verso il raggiungimento dell’obiettivo. Un premio per il piazzamento in campionato tra le prime quattro per motivare i giocatori per centrare un traguardo vitale per le casse di Zhang e la programmazione dell’Inter in vista della prossima estate. Senza la qualificazione alla coppa più prestigiosa, infatti, la dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe costretta a rivedere i piani e a sacrificare diversi gioielli della rosa di Inzaghi sul mercato.