HIGHLIGHTS | Maehle chiama, Cabral risponde: solo pari tra Fiorentina e Atalanta

Termina con un pareggio la trentesima giornata del campionato di Serie A: un punto per parte tra Fiorentina ed Atalanta al ‘Franchi’

L’Atalanta non riesce ad agganciare l’Inter, la Fiorentina resta a -2 dal Bologna: il punto del ‘Franchi’ lascia l’amaro in bocca sia alla squadra di Italiano che a quella di Gasperini.

La Fiorentina parte con le marce alte e crea subito più di un grattacapo a Sportiello, con occasioni per Martinez Quarta, Barak e Cabral nel primo quarto d’ora. Poi ci prova anche Nico Gonzalez con una sassata dai trenta metri terminata di poco a lato. Al 24′ Sportiello deve intervenire sul colpo di testa ravvicinato sempre di Nico Gonzalez, riuscendosi ad opporre col corpo.

La squadra di casa sembra essere in totale controllo del match, ma al 37′ è l’Atalanta a sbloccare il risultato con Maehle, bravo a sfruttare una sponda di De Roon per poi battere Terracciano di punta, con tanto di ammonizione per esultanza polemica sotto la curva della Fiorentina. Nella ripresa la Fiorentina riprende a macinare gioco e al 56′ trova il gol del meritato pareggio con un calcio di rigore trasformato da Cabral e concesso per un tocco di mano di Toloi.

Qualche istante di paura al 62′, quando Brekalo – dopo uno scontro con Toloi – si accascia a terra con un forte giramento di testa che lo costringe a lasciare il terreno di gioco. Dopo lo spavento, la Fiorentina torna a giocare e al 73′ va ad un passo dal gol del vantaggio, anche questa volta su palla inattiva. Biraghi si incarica di battere un calcio di punizione dalla distanza e lascia partire un mancino velenoso che si infrange sul palo alla destra di Sportiello. Quest’ultimo nel finale salva il risultato, bloccando la sfera sulla conclusione ravvicinata di Bonaventura sugli sviluppi di un calcio d’angolo nell’assalto finale dei viola.

Fiorentina-Atalanta: highlights, tabellino e classifica

FIORENTINA-ATALANTA 1-1

37′ Maehle (A), 56′ rig. Cabral (F)

La classifica: Napoli 75, Lazio 61, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Juventus 44*, Bologna 44, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Torino 39, Udinese 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16

*15 punti di penalizzazione

A breve gli highlights della partita