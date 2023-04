Casini non ha dubbi: “Altri club come la Juve”

Il presidente della Serie A Casini ha parlato di un argomento che interessa a molti club: “Daremo la possibilità ad altri oltre alla Juve”

Il calcio italiano sta vivendo una situazione quasi paradossale: da una parte stiamo assistendo ad un campionato di Serie A di bassissimo livello, dall’altra le italiane sono super protagoniste nelle competizioni europee.

Il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, questa mattina ha parlato ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ della situazione attuale del calcio italiano. In particolare, poi, è stato molto interessante un impegno che ha deciso di prendersi a cuore: quello delle seconde squadre. Un cammino iniziato dalla Juventus di Andrea Agnelli, con i bianconeri che ora si ritrovano ad avere tra le mani una risorsa di vitale importanza: la NextGen.

Casini (Pres. Serie A) segue la Juve: “Vogliamo facilitare la realizzazione delle seconde squadre”

La Juventus ha indicato la via con la creazione della seconda squadra, ora anche la Lega di Serie A è pronta a spingere per facilitare il processo anche alle altre società.

Lorenzo Casini, ai microfoni di ‘Rai Radio 1’, ha dichiarato: “Sulle seconde squadre, come Serie A, abbiamo fatto uno studio per proporre alla Federazione delle modifiche che potessero facilitare ai club la realizzazione delle seconde squadre. Già nel consiglio federale di dopodomani puntiamo ad apportare ulteriori modifiche al regolamento per rendere concreta la possibilità che ulteriori società oltre la Juventus possano avere una seconda squadra in Lega Pro“. Insomma, un processo che si appresta ad entrare nel vivo già nel corso di questa settimana e che potrebbe dare un input positivo a tutto il movimento calcistico italiano.