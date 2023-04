Ancelotti e il futuro, discorso chiuso: “Non voglio parlarne”

Carlo Ancelotti chiude le voci sul suo futuro come commissario tecnico del Brasile e non solo: il tecnico di Reggiolo verso la permanenza a Madrid

Potrebbe restare alla guida del Real Madrid (con cui ha un altro anno di contratto) Carlo Ancelotti, allenatore finito nel mirino di molti club europei e anche della Federcalcio brasile per il dopo Tite.

Carlo Ancelotti prova a spegnere le voci sul suo futuro. Da tempo, infatti, il tecnico di Reggiolo viene accostato con una certa insistenza alla panchina della Nazionale brasiliana, alla ricerca di un nuovo commissario tecnico dopo la fine dell’era Tite. Nelle scorse settimane l’ex Milan e Chelsea non aveva chiuso alla possibilità di diventare il nuovo ct verdeoro, ma adesso la situazione è cambiata.

Alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Chelsea, in conferenza stampa Ancelotti ha fatto il punto sul suo futuro, chiudendo il discorso Brasile: “Non ne voglio parlare più. Diverse volte ho detto di avere un contratto e di voler restare al Real Madrid”.

Real Madrid, Ancelotti chiude le voci sul Brasile

Brasile, ma non solo. Nelle scorse ore il nome di Carlo Ancelotti è stato accostato anche alla panchina del Chelsea, momentaneamente affidata a Lampard dopo l’esonero di Potter.

Concentrato sui quarti di finale di Champions League e in generale sulla competizione europea (in campionato il Barcellona ha un vantaggio di 11 punti), Carlo Ancelotti – dunque – sembra essere destinato a restare al Real Madrid almeno per un’altra stagione, come previsto dal contratto in essere tra i Blancos ed il tecnico di Reggiolo. Sullo sfondo resta sempre l’ipotesi di un ritorno in Italia, ad ora ancora particolarmente remota.